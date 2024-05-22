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A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Vincenzo Montella açıklıyor

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A Milli Takım&#039;ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Vincenzo Montella açıklıyor
Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım, Haber

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunun yarın açıklanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın kadrosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Aday kadro hakkında bilgi veren Büyükekşi, "23 Mayıs Perşembe, hocamız Milli Takımımızın aday kadrosunu açıklayacak. Dün de kendisiyle bir görüşme yaptım. Geniş bir kadro açıklayacak" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu! Vincenzo Montella açıklıyor - 1. Resim

KADRO 7 HAZİRAN'DA DARALACAK

7 Haziran'da net kadroyu açıklayacaklarını söyleyen Mehmet Büyükekşi şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"5 Haziran'da Ümit Milli Takımımız ile A Milli Takımımız bir hazırlık maçı oynayacak. 7 Haziran'da UEFA'ya 26 kişilik kesinleşmiş aday kadro bildirilmiş olacak."

Düzenleyen:  - Spor
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