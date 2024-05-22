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Ali Koç'un soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı! Galatasaray'a yönelik sözleri şaşırttı

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Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet sonrası soyunma odasına giderek oyunculara motivasyon konuşması yapmıştı. İşte o anlar...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı.

Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, derbi sonrası stadyuma gelerek soyunma odasına gitmişti.

Futbolcularını tebrik eden Koç'un Galatasaray'a yönelik sözleri tartışma konusu oldu.

Ali Koç'un soyunma odasındaki konuşması ortaya çıktı! Galatasaray'a yönelik sözleri kızdırdı - 1. Resim

ALİ KOÇ: BÜYÜK BİR PARTİYİ DAĞITTINIZ

Rams Park'ta alınan galibiyetin önemine değinen Ali Koç, "Beyler neyi başardığınızı anlayın. Büyük bir partiyi dağıttınız. Yenilmezlik serilerini mahvettiniz. Sanatçılar gidiyor. Hazırladıkları podyumu kuramayacaklar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin YouTube hesabından yayınlanan videoda derbi öncesi ve sonrası yaşanan anların gösterilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımda İsmail Kartal ve takım kaptanı Dusan Tadic'in de motivasyon konuşması yaparak arkadaşlarına seslendiği görüldü.

Düzenleyen:  - Spor
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