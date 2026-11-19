Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, 2028 Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi muhtemel rakipleri netleşti. UEFA Uluslar Ligi performansları dikkate alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye, ikinci torbada kendisine yer buldu.

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İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesi torbalar belli oldu.

MİLLİLER İKİNCİ TORBADA

UEFA Uluslar Ligi'ndeki performanslar esas alınarak oluşturulan kura sisteminde 54 ülke beş torbaya ayrıldı. İkinci torbada yer alan A Milli Futbol Takımı, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek kura çekiminde birinci, üçüncü ve dördüncü torbalardan birer takımla eşleşecek. Grup yapısına bağlı olarak beşinci torbadan da bir rakip Türkiye'nin grubunda yer alabilecek.

GRUP LİDERLERİ DİREKT KATILACAK

Toplamda 24 takımın katılacağı Avrupa Şampiyonası'nda gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip sekiz takım da finallere katılma hakkı kazanacak. Kalan kontenjanlar ise Mart 2028'de düzenlenecek play-off karşılaşmalarıyla belirlenecek.

A Milli Futbol Takımı

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. Torba: İngiltere, Portekiz, Fransa, Almanya, İspanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Yunanistan, İtalya, Danimarka, Hırvatistan.

2. Torba: Galler, Sırbistan, Türkiye, Çekya, İsviçre, İsveç, Avusturya, Kuzey İrlanda, Slovenya, Bosna-Hersek, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti.

3.Torba: Ukrayna, İskoçya, Kosova, Polonya, İsrail, Romanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, İzlanda, Slovakya.

4.Torba: Estonya, Belarus, Faroe Adaları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Kazakistan, Lüksemburg, Litvanya, San Marino.

5.Torba: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.

A Milli Futbol Takımı

KURALAR 6 ARALIK'DA ÇEKİLECEK

EURO 2028 Elemeleri kura çekimi, 6 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e toplam 24 takım katılacak.

EURO 2028'E KATILIM SİSTEMİ

İngiltere, Galler, İskoçya ve İrlanda Cumhuriyeti'nin ortaklaşa ev sahipliği yapacağı EURO 2028'e toplam 24 takım katılacak. Eleme karşılaşmaları Mart 2027'de başlayacak ve gruplarını lider tamamlayan 12 ülke doğrudan Avrupa Şampiyonası bileti alacak. Grup ikincileri arasında en iyi dereceye sahip sekiz takım da finallere katılma hakkı kazanacak. Kalan kontenjanlar ise Mart 2028'de düzenlenecek play-off karşılaşmalarıyla belirlenecek. Play-off üzerinden dağıtılacak bilet sayısı, ev sahibi ülkelerin eleme gruplarındaki sonuçlarına bağlı olarak iki ile dört arasında değişecek. UEFA, eleme sürecinde doğrudan katılım hakkı elde edemeyen ev sahibi ülkelerden en fazla ikisine kontenjan ayırabilecek.

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