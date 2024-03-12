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Haberler > Spor > Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaraylı taraftarın diyaloguna Ali Koç'un o sözleri damgasını vurdu: 'Sen o kadar edermişsin'

Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaraylı taraftarın diyaloguna Ali Koç'un o sözleri damgasını vurdu: 'Sen o kadar edermişsin'

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaraylı taraftarın diyaloguna Ali Koç&#039;un o sözleri damgasını vurdu: &#039;Sen o kadar edermişsin&#039;
Abdülkerim Bardakcı, Lazio, Haber

Spor Haberleri  / -

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran ve Galatasaray taraftarının kalbini kazanan Abdülkerim Bardakcı, Avrupa'dan pek çok takımın da radarında bulunuyor. Son olarak Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaraylı bir taraftar arasındaki diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. Nedeni ise Fenerbahçe Başkanı Ali Koç göndermesi.

İlk olarak Konyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performans ile büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı transferde, Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmişti. O dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Abdülkerim'e 'Sen o kadar eder misin' dediği iddia edilmişti.

'SEN O KADAR EDERMİŞSİN'

Koç'un bu sözleri sonrası masadan kalkan ve Galatasaray'ın yolunu tutan Bardakcı, performansıyla göz kamaştırıyor. Bir süredir sakatlıktan muzdarip olan Bardakcı'nın, bir taraftarla girdiği diyalog sosyal medyada çok konuşuldu. 

Abdülkerim Bardakcı ile Galatasaraylı taraftarın diyaloguna Ali Koç'un o sözleri damgasını vurdu: 'Sen o kadar edermişsin' - 1. Resim

Formasını imzalatmak için Abdülkerim Bardakcı ile buluşan bir taraftar, 'Buraya gelmene vesile olan herkesten allah razı olsun. Sen gerçekten daha fazla ediyormuşsun, bunu kanıtladın.' sözlerini kullanarak Ali Koç'a göndermede bulundu. Taraftara 'Eyvallah' diyen Bardakcı'nın bu videosu geniş yankı uyandırdı. 

LAZIO'NUN GÖZÜ ÜZERİNDE

Öte yandan Bardakcı'yla, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun görüştüğü, Bardakcı'nın da Avrupa'da oynamak istediği iddia edilmişti. 

FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in son durumu belli oldu. Sakatlıkları süren iki stoper, Rizespor'un ardından bu hafta oynanacak Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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