Acun Ilıcalı hocasını arıyor! Hull City'den açıklama geldi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Hull City'den yeni hoca adayıyla ilgili açıklama geldi.

İngiltere Championship'i 7. sırada bitirerek Premier Lig için play-off turuna kalamayan Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior'un görevine son verilmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yeni hoca adayıyla ilgili açıklama geldi.

BENZERSİZ TEKNİK DİREKTÖR ARIYORUZ

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler yeni hocanın kim olacağına ilişkin Hull Live'a yaptığı açıklamada, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi oluşturan benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday." dedi.

BAYERN MUNIH GEÇMİŞİ VAR

Kesler açıklamasının devamında, "O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da geçirdiği süre boyunca, taraftarları stadyuma geri getirdi ve oyun tarzıyla seyirciyi artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. O harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga 2'de deneyimi var. Bayern Münih kökenli. O iyi bir aday." ifadelerini kullandı.