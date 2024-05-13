Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Acun Ilıcalı hocasını arıyor! Hull City'den açıklama geldi

Acun Ilıcalı hocasını arıyor! Hull City'den açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Acun Ilıcalı hocasını arıyor! Hull City&#039;den açıklama geldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Hull City'den yeni hoca adayıyla ilgili açıklama geldi.

İngiltere Championship'i 7. sırada bitirerek Premier Lig için play-off turuna kalamayan Hull City'de teknik direktör Liam Rosenior'un görevine son verilmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibinden yeni hoca adayıyla ilgili açıklama geldi.

BENZERSİZ TEKNİK DİREKTÖR ARIYORUZ

Hull City Başkan Yardımcısı Tan Kesler yeni hocanın kim olacağına ilişkin Hull Live'a yaptığı açıklamada, "Her zaman öngörülemez, risk alabilen ve kendi kültürümüzü ve kimliğimizi oluşturan benzersiz teknik direktörler aradığımızı söylüyoruz. Tim Walter adaylar listesinde yer alan isimlerden biri ve güçlü bir aday." dedi.

Acun Ilıcalı hocasını arıyor! Hull City'den açıklama geldi - 1. Resim

BAYERN MUNIH GEÇMİŞİ VAR

Kesler açıklamasının devamında, "O öngörülemezlik ve risk almayı temsil ediyordu. Hamburg'da geçirdiği süre boyunca, taraftarları stadyuma geri getirdi ve oyun tarzıyla seyirciyi artırdı. Baskın biri, oyun tarzımıza uyuyor. Bu bizim için bir gelişme ve ilerleme. O harika bir kişilik, bir lider. Championship'te değil ama Bundesliga ve Bundesliga 2'de deneyimi var. Bayern Münih kökenli. O iyi bir aday." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye düşmanı ABD'li Senatör Menendez'in 16 ayrı suçtan yargılanması başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı! - SporAziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı!Final maçı öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber! Juventus milli yıldız için endişeli - SporFinal maçı öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber! Juventus milli yıldız için endişeliFenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Bonservisine 80 milyon Euro verilen yıldız isteniyor - SporFenerbahçe ve Galatasaray Casemiro'nun peşinde!Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması - SporDi Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklamasıAziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu - SporAziz Yıldırım, başkanlığa aday olduğunu duyurduBeşiktaş'tan şampiyonluk hamlesi! Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı - SporBeşiktaş'tan şampiyonluk hamlesi! Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...