Acun Ilıcalı turnayı gözünden vurdu! Jaden Philogene için devler sıraya girdi

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın övgüyle bahsettiği yeni transferi Jaden Philogene için Premier Lig ekiplerinin sezon sonunda teklif yapacağı öğrenildi.

Hull City'nin yaz transfer döneminde Aston Villa'dan 5.8 milyon euro karşılığında transfer ettiği Jaden Philogene, kısa sürede gösterdiği performansla dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı'nın daha önce "Bir futbolcu aldım aklın hayalin durur. Bu ismi bir kenara yazın" şeklinde övdüğü 22 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda başka bir takıma transfer olması bekleniyor.

JADEN PHILOGENE'YE TEKLİF VAR

Şu ana kadar Championship'te 19 maça çıkan genç kanat oyuncusu 8 gol, 6 asistlik skor katkısı verdi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Jaden Philogene şimdiden İngiltere Premier Lig dahil Avrupa'nın birçok kulübünün transfer listesine girmeyi başardı.

Hull City'nin Philogene için gelecek yüksek teklifleri değerlendireceği konuşuluyor.,