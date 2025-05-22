Acun Ilıcalı'dan yeni teknik direktör için açıklama! İsim ve tarih verdi

İngiltere Championship'te kötü bir sezon geçiren ve ligi 21'nci sırada tamamlayıp, averajla kümede kalan Hull City'de teknik patron Ruben Selles'le yollar ayrılmıştı. Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yeni teknik direktör arayışları hakkında konuştu. "Teknik direktörümüzün 2 şeyi sunması gerekiyor" diyen Ilıcalı, yeni sezona dair hedeflerinden bahsetti.

Aynı zamanda Fenerbahçe'de asbaşkanlık görevini yürüten Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, sezonun son haftasında Portsmouth deplasmanına çıkmış, 1-1'lik beraberlikle averajla ligde kalmayı başarmıştı. Championship kulübü, geçtiğimiz günlerde İspanyol antrenör Ruben Selles ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.

"GÖRÜŞMELERDE İYİ BİR NOKTADAYIZ"

İngiliz basınından Hull Daily Mail'e açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Bugün benim için güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden dolayı çok mutluyum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Kararımıza en azından 2 adım daha yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"KARAR HAFTAYA NETLEŞİR"

Hull City'nin yeni teknik direktörünün kısa süre içinde açıklanabileceğini belirten Ilıcalı, "Bir haftadan fazla sürmeyeceğini söyleyebilirim. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum" dedi.

EMRE BELÖZOĞLU, MICHAEL BEALE...

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Al-Ettifaq'ın yardımcı antrenörü Michael Beale hakkında Ilıcalı, "Emre'nin üst düzey bir teknik direktörü olduğunu düşünüyorum. Beale ile konuştuğunuzda oyun hakkında çok şey bildiğini anlıyorsunuz. Bu anlaşmaların kolay anlaşmalar olmadığını unutmayın. Bu kararlar kolay kararlar değil" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİM İÇİN DOĞRU ZAMAN GELMİŞTİ"

Ünlü iş adamı, eski antrenörleri Ruben Selles'le ilgili, "Ruben harika bir insan ve çok iyi bir teknik direktör olacağını düşünüyorum ancak seçimler yapmalısınız. Sezonu bitirdiğimizde toplantılar yapmak zorundaydık. Bu toplantılarda istediğim şeyin kulüp ve Hull City'yi destekleyen bu güzel insanlar için en iyisi olduğunu açıkça belirttim. Kararı onaylayacak son kişi benim. Bizim bakış açımıza göre, önümüzdeki sezona kıyasla başarılı olma şansımızı en üst düzeye çıkarmak için değişimin doğru zamanının şimdi olduğunu hissettim" dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜN 2 ŞEYİ SUNMASI GEREKİYOR"

Amacını "iyi sonuçlar alan ve eğlenceli futbol oynayan bir takıma sahip olmak" şeklinde anlatan Acun Ilıcalı, "Başarı istiyorum. Teknik direktörümüzün 2 şeyi sunması gerekiyor; sonuçlar ve taraftarlar için eğlenceli futbol. Şu ana kadar bunları bir araya getiremedik. Amacım iyi sonuçlar alan ve eğlenceli futbol oynayan bir takım. Teknik direktör değiştirmek hoşuma gitmez. Doğru çizgiyi bulana kadar ne yazık ki değişiklik zorunda kaldık" sözlerini sarf etti.