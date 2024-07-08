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Acun Ilıcalı'nın yıldız oyuncusuna milyon euroluk teklif!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acun Ilıcalı&#039;nın yıldız oyuncusuna milyon euroluk teklif!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin genç oyuncusu Jaden Philogene için Ipswich Town'dan 41 milyon euroluk teklif.

Premier Lig'e yeni yükselen Ipswich Town, Jacob Greaves ve Jaden Philogene için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye 41 milyon Euro'luk dev bir teklif sundu. Bonuslar hariç yapılan bu teklif, İngiliz medyasında geniş yankı buldu.

Gelecek sezon Premier Lig'de yer almayı hedefleyen Hull City'de, bu iki oyuncunun transferiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. The Athletic'in haberine göre, Ipswich Town, Hull City'nin savunma oyuncusu Jacob Greaves ve hücum oyuncusu Jaden Philogene için toplamda 41 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Acun Ilıcalı'nın yıldız oyuncusuna milyon euroluk teklif! - 1. Resim

23 yaşındaki stoper Jacob Greaves'in Ipswich Town'a transferi an meselesi olarak görülüyor. İngiliz savunmacının kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçeceği bildirildi.

Öte yandan, Jaden Philogene için görüşmeler hala devam ediyor. 22 yaşındaki hücum oyuncusuna başka kulüplerin de ilgi gösterdiği, ancak Ipswich Town'ın bu transferde oldukça ısrarcı olduğu ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Hull City formasıyla 32 maça çıkan Philogene, 12 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Jacob Greaves ise Hull City kariyerinde 177 maça çıkarken, 6 gol ve 8 asistlik katkı yaptı.

Bu iki oyuncunun transferi, hem Hull City'nin hem de Ipswich Town'ın gelecek sezonki planlamalarını büyük ölçüde etkileyecek gibi görünüyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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