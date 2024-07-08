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Galatasaray'da flaş gelişme! Sergio Oliveira'dan beklenmedik talep...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Sergio Oliveira, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da son dönemde gözden düşen Sergio Oliveira ile ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Portekizli orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı kulüple sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'dan şaşırtıcı bir talepte bulundu.

Son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar Michy Batshuayi ve Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda en az 3-4 takviye daha yapmayı planlıyor.

Öte yandan, gelecek oyuncular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu. Bu doğrultuda, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Sergio Oliveira'nın durumu netleşmeye başladı. 32 yaşındaki Portekizli oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor ve fesih görüşmeleri sürüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sergio Oliveira'dan beklenmedik talep... - 1. Resim

Cimbom'da yıllık 2.75 milyon Euro kazanan Oliveira, kulüpten ayrılmak için bu ücretin tamamını talep etti. Ancak, sarı-kırmızılı yönetim 1 milyon 450 bin Euro önerdi. Taraflar arasında henüz bir anlaşma sağlanamazken, önümüzdeki günlerde Oliveira'nın menajeri ile bir görüşme daha yapılacağı bildirildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sergio Oliveira'dan beklenmedik talep... - 2. Resim

Geçen sezon 24 maçta forma giyen Sergio Oliveira, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekizli oyuncunun Galatasaray ile iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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