Adana Demirspor'un İtalya kampına vize engeli!

Adana Demirspor'un İtalya'da gerçekleştirmeyi planladığı kamp vize engeline takıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir. Teknik Direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda kamp Bolu'da yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Teknik Direktör Michael Valkanis, önderliğinde yeni sezona hazırlanan Adana Demirspor, çalışmalarını Bolu'da sürdürüyor. İlk etapta 22 Temmuz'a kadar Bolu'da kamp yapacak Adana temsilcisinin, 23 Temmuz-1 Ağustos arasında İtalya'ya gitmesi planlanıyordu.

VİZELERİ ÇIKMADI

Ancak bazı oyuncuların vizeleri çıkmadığı için Adana Demirspor'un İtalya kampı iptal oldu ve kampın Bolu'da devam etmesine karar verildi.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

3 FARKLI ŞEHİRE GÖNDERİLMEK İSTENDİ

"İtalya Konsolosluğu tüm gerekli evraklarımızı hazırlamamıza, kamp organizatörlerinden ve Napoli ile Bari takımlarından gelen davet yazılarına rağmen vize müzakerelerini geç başlatmıştır. Bunun ardından Dışişleri Bakanlığımız, daha önce kulübümüzde görev alan ve şu anda A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü olan Vincenzo Montella, Napoli Futbol Kulübü Başkanı ve diğer yetkililerin telefonları ve maillerinin ardından şu an Bolu'da kamp yapan takımımızın futbolcu, personel ve teknik heyeti 3 farklı şehre vize randevusuna gönderilmek istenmiştir. Bunun ardından teknik direktörümüz Michael Valkanis'in kararı doğrultusunda, A takım kamp programımızın sürekliliği ve kalitesi açısından ikinci kampın yine Bolu'da devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."