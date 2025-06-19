Afrika'nın yıldızı Fenerbahçe'de! 5 yıllık imza
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı.
EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı.
İSTANBUL'DA AMELİYAT OLDU
Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu.
Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Batıkan Altaş