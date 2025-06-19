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Afrika'nın yıldızı Fenerbahçe'de! 5 yıllık imza

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Afrika&#039;nın yıldızı Fenerbahçe&#039;de! 5 yıllık imza
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, transfer döneminin ilk imzasını Senegalli genç yetenek Amara Diouf ile attı.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Sarı-lacivertliler, 17 yaşındaki sol kanat oyuncusu Senegalli genç yetenek Amara Diouf 5 yıllık sözleşme sağladı.

Afrika'nın yıldızı Fenerbahçe'de! 5 yıllık imza - 1. Resim

İSTANBUL'DA AMELİYAT OLDU

Diouf, geçirdiği çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İstanbul'da ameliyat oldu.

Fenerbahçe'nin tıp ekibinin gözetiminde rehabilitasyon sürecini sürdüren oyuncu, 18 yaşını doldurduktan sonra resmen sarı-lacivertli formayı giyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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