Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Eski gol kralı Sörloth geri mi dönüyor?

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth, Evann Guessand ve Jonathan David transferleri üzerinde çalışıyor. Özellikle 2019-20'de Trabzonspor'la gol krallığı yaşayan Sörloth'un transferi için Atletico Madrid'le görüşmelere başlanırken, Guessand ve David için pazarlıklar devam ediyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için transfer pazarında yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan Nice'in genç yıldızı Evann Guessand için pazarlıkları sürdürürken, diğer yandan Lille'in Kanada'lı golcüsü Jonathan David'den gelecek cevabı bekliyor. Ancak son günlerde transfer listesine yeni bir isim daha eklendi: Alexander Sörloth.

SÖRLOTH SÜPER LİG'E DÖNÜŞ YAPACAK MI?

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin planlarında yer bulamayan 29 yaşındaki Norveçli forvet Sörloth, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Sörloth'un menajeriyle temasa geçildiği ve oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sörloth için Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlandı.

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GUESSAND VE DAVİD TRANSFERLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fildişi Sahilli genç yetenek Evann Guessand için Nice'e 5 milyon avro bonservis artı 30 milyon avroya varan bonuslar içeren bir teklif yapıldı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi reddetmesi üzerine pazarlıklar devam ediyor. Diğer yandan, bonservisi Lille'de olan Jonathan David'in öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif beklediği öğrenildi.

MOURİNHO'NUN TRANSFER STRATEJİSİ

Jose Mourinho'nun onayıyla yürütülen transfer çalışmalarında Sörloth'un tecrübesi, Guessand'ın genç dinamizmi ve David'in golcü kimliği öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu üç isimden en az birini kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Taraftarlar, Mourinho'nun ilk sezonunda forvet hattını kiminle güçlendireceğini merakla bekliyor. Transfer sürecindeki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.