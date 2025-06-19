Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Eski gol kralı Sörloth geri mi dönüyor?

Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Eski gol kralı Sörloth geri mi dönüyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de transfer fırtınası! Eski gol kralı Sörloth geri mi dönüyor?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için Alexander Sörloth, Evann Guessand ve Jonathan David transferleri üzerinde çalışıyor. Özellikle 2019-20'de Trabzonspor'la gol krallığı yaşayan Sörloth'un transferi için Atletico Madrid'le görüşmelere başlanırken, Guessand ve David için pazarlıklar devam ediyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için transfer pazarında yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, bir yandan Nice'in genç yıldızı Evann Guessand için pazarlıkları sürdürürken, diğer yandan Lille'in Kanada'lı golcüsü Jonathan David'den gelecek cevabı bekliyor. Ancak son günlerde transfer listesine yeni bir isim daha eklendi: Alexander Sörloth.

Fenerbahçe'de transfer fırtınası! Eski gol kralı Sörloth geri mi dönüyor? - 1. Resim

SÖRLOTH SÜPER LİG'E DÖNÜŞ YAPACAK MI?

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin planlarında yer bulamayan 29 yaşındaki Norveçli forvet Sörloth, Fenerbahçe'nin radarına girdi. 2019-20 sezonunda Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Sörloth'un menajeriyle temasa geçildiği ve oyuncunun Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın da ilgilendiği Sörloth için Atletico Madrid ile resmi görüşmelere başlandı.

GUESSAND VE DAVİD TRANSFERLERİ BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Fildişi Sahilli genç yetenek Evann Guessand için Nice'e 5 milyon avro bonservis artı 30 milyon avroya varan bonuslar içeren bir teklif yapıldı. Ancak Fransız ekibinin bu teklifi reddetmesi üzerine pazarlıklar devam ediyor. Diğer yandan, bonservisi Lille'de olan Jonathan David'in öncelikle Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif beklediği öğrenildi.

MOURİNHO'NUN TRANSFER STRATEJİSİ

Jose Mourinho'nun onayıyla yürütülen transfer çalışmalarında Sörloth'un tecrübesi, Guessand'ın genç dinamizmi ve David'in golcü kimliği öne çıkıyor. Fenerbahçe yönetimi, bu üç isimden en az birini kadroya katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Taraftarlar, Mourinho'nun ilk sezonunda forvet hattını kiminle güçlendireceğini merakla bekliyor. Transfer sürecindeki gelişmeler önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nereden nereye... 31,5 milyar dolarlık teslim! Deprem bölgesi iki yılda ayağa kalktıGençliğim eyvah! İş aramaya bile gerek duymuyorlar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı! - SporTaraftar sabırsız, Onuachu resmileşiyor mu? Peşinat pazarlığı!Dikiltaş Projesi'yle bağımsızlık geliyor! Beşiktaş büyük oynuyor... - SporDikiltaş Projesi'yle bağımsızlık geliyor! Beşiktaş büyük oynuyor...Semih'in peşinde fiyat katlıyorlar! Leeds keseyi açtı - SporSemih'in peşinde fiyat katlıyorlar! Leeds keseyi açtıEskişehir Stadyumu'na efsane futbolcu Fethi Heper'in adı verildi - SporEskişehir Stadyumu'na efsane futbolcunun adı verildiAziz Yıldırım'a ağır sözler! Fenerbahçe'de kriz çıkaran mail: Erol Bilecik'ten ayrılık kararı - SporFenerbahçe'de kriz çıkaran mail: Ayrılık kararıGalatasaray'da çifte kupalı Divan Kurulu! Dursun Özbek'in isyanı: Akılalmaz yalanlar, sinsi planlar - SporG.Saray'da çifte kupalı isyan! "Yalancılar, sinsiler..."
Sonraki Haber Yükleniyor...