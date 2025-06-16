Alexander Sörloth isyan etti! Simeone'ye resti çekti... Ayrılık kapıda

Atletico Madrid’de forma şansı bulamayan Alexander Sörloth, teknik direktör Diego Simeone’ye tepki gösterdi. Norveçli golcü, ayrılık kararını yönetime bildirdi.

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, attığı gollere rağmen yedek kulübesinden kurtulamayınca ipleri kopardı. Fichajes'in haberine göre, teknik direktör Diego Simeone'nin iddialara göre ilk 11'de adaletsiz tercih yapması, Sörloth'u rahatsız etti.

Durumun değişmemesi halinde takımdan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine ileten Sörloth, takımdan ayrılmak istediğinin sinyallerini verdi.

TALİPLER VAR

Oyuncunun performansı ise Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş durumda. Bundesliga, SerieA ve Premier League'den kulüplerin yıldız forvet için devrede olduğu öğrenildi.

2024/25 sezonunda çıktığı 51 maçta yalnızca 2165 dakika süre bulabilen Sörloth, 24 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek her 90 dakikada 1 gol katkısı sağladı.