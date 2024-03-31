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Haberler > Spor > Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu

Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan muhtar oldu. Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar olarak seçildi.

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar adayı olmuştu.

Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar olarak seçildi.

Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu - 1. Resim

AHMETCAN KAPLAN'IN PİYASA DEĞERİ

Ahmetcan Kaplan, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde 9.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan, Ajax'a transfer olmuştu. Transfermarkt verilerine göre Ahmetcan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro seviyesinde.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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