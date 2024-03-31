Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 22:20 - Güncelleme: 31 Mart 2024 22:27 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan muhtar oldu. Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar olarak seçildi.