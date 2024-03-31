Ajaxlı futbolcunun babası Türkiye de muhtar oldu
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan muhtar oldu. Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar olarak seçildi.
Trabzonspor'dan Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar adayı olmuştu.
Ahmetcan Kaplan'ın babası Yücel Kaplan, Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde muhtar olarak seçildi.
AHMETCAN KAPLAN'IN PİYASA DEĞERİ
Ahmetcan Kaplan, 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminde 9.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan, Ajax'a transfer olmuştu. Transfermarkt verilerine göre Ahmetcan'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro seviyesinde.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi