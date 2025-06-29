Al-Hilal, En-Nesyri için kesenin ağzını açtı! Osimhen'in yerine 30 milyonluk transfer

Victor Osimhen transferinden eli boş dönen Al-Hilal, rotasını Fenerbahçe’nin yeni golcüsü En-Nesyri’ye çevirdi. Suudi kulübü, yıldız oyuncu için rekor seviyede teklif yapmaya hazırlanıyor.

Victor Osimhen transferini sonuçlandıramayan Al-Hilal, gözünü bu kez Fenerbahçe'nin yıldız ismi Youssef En-Nesyri'ye çevirdi.

Africa Foot'un haberine göre Suudi ekibi, Faslı forvet için 30 milyon euroyu aşan bir teklifle sarı-lacivertlilerin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, Jhon Duran transferi sonrası Youssef En-Nesyri'yi takımdan göndermek istediği belirtildi.

28 yaşındaki Faslı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 52 maçta 30 gol 7 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli golcü oyuncu Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilmişti. Youssef En-Nesyri'nin piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilirken golcü oyuncunun 18 haziran 2025'e kadar sözleşmesi devam ediyor.