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Alanyaspor’da Fatih Aksoy ile yola devam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alanyaspor’da Fatih Aksoy ile yola devam!
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sözleşmesi sona eren Fatih Aksoy, Corendon Alanyaspor ile yeniden anlaştı. Tecrübeli stoper, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sözleşmesi sona eren savunma oyuncusu Fatih Aksoy ile yeniden anlaşma sağladı. 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Alanyaspor’da Fatih Aksoy ile yola devam! - 1. Resim

2020-2021 sezonundan bu yana turuncu-yeşilli formayı giyen Aksoy, istikrarlı performansıyla dikkat çekerken, kulüp yönetimiyle yapılan görüşmelerin ardından taraflar el sıkıştı.

Defans oyuncusu Fatih Aksoy, geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 30 maçta görev aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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