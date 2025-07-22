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Beşiktaş sağ beke odaklandı! 3 isim gündemde, karar Solskjaer'in

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş sağ beke odaklandı! 3 isim gündemde, karar Solskjaer&#039;in
Beşiktaş, Transfer, Sağ Bek, Ole Gunnar Solskjaer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Osayi-Samuel ve Walker transferlerinde sonuç alamayan Beşiktaş, Lucas Vazquez, Milan van Ewijk ve Emerson Royal arasında tercih yapacak. Teknik direktör Solskjaer'in kararı bekleniyor.

Transferde sağ bek takviyesine yoğunlaşan Beşiktaş, Osayi-Samuel ve Kyle Walker ile anlaşamayınca alternatiflere yöneldi. Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, görüşmeleri sürdürürken sürpriz bir ismi daha gündemine aldı.

Beşiktaş sağ beke odaklandı! 3 isim gündemde, karar Solskjaer'in - 1. Resim

OLE'YE ÖNERİLDİ

Championship ekibi Coventry City'de forma giyen Milan van Ewijk için resmi teklif yapıldı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcu için kulübüne 6 milyon euro önerildi. Coventry City ise oyuncusu için 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

Öte yandan menajerler, Milan forması giyen Brezilyalı sağ bek Emerson Royal'i de Beşiktaş'a önerdi. Royal için 6 milyon euro bonservis bedeli istendiği öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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