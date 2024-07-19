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Alex de Souza'nın çalıştırdığı Antalyaspor 2.hazırlık maçında da mağlup oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alex de Souza&#039;nın çalıştırdığı Antalyaspor 2.hazırlık maçında da mağlup oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alex de Souza yönetiminde Burdur'da çalışmalarını sürdüren Süper Lig takımı Antalyaspor, Katar 2. Lig takımlarından Al Khor'a 2-1 mağlup oldu. Antalspor böylece çıktığı 2.maçtan da galip gelemedi.

Alex de Souza yönetiminde yeni sezona hazırlanan Süper Lig ekibi Antalyaspor hazırlık maçında Katar 2. Lig takımlarından Al-Khor ile karşılaştı. Alex'in öğrencileri sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Burdur'da kamp yapan Akdeniz temsilcisi sahaya şu 11'le çıktı:

Ataberk Dadakdeniz, Burak İngenç, Erkan Eyibil, Osman Özmert, Efecan Gülerce, Arda Akkaş, Emir Gürlek, Mert Yılmaz, Civan Türkay, Mehmet İlhan ve Yannick Nkurunziza

ALEX MAÇ SONRASI KONUŞTU

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, maçın ardından basın mensuplarına, Burdur'da çok iyi karşılandıklarını söyledi.

Buradaki spor kompleksinin iyi bir yapısı olduğunu belirten Alex, "Biz de en iyi şekilde çalıştık. Şimdi ikinci etapta Erzurum'da devam edeceğiz." dedi.

ERZURUM'DA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alex de Souza, futbolda gol atan tarafın kazandığını vurgulayarak, bunu yapmaya ve en iyi futbolu oynamaya çalışacaklarını ifade etti.

Burdur kampını çok iyi bitirdiklerini vurgulayan Alex, "Erzurum'da çalışmaya devam edeceğiz. Burada iki maç oynadık, Erzurum'da da hazırlık maçlarımız olacak. Kulübün altyapısının her zaman kulübe yardım ettiği olmuştur. Genç oyuncular bize her zaman yardımcı oluyor. Yarışmacı bir takım kurmayı hedefliyoruz ve bu şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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