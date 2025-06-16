Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu! Brezilya'ya döndü
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Antalyaspor sonrası geleceği merak edilen Alex de Souza, ülkesine dönerek Brezilya Serie B ekibi Operário Ferroviário’nun başına geçti.
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Brezilyalı eski yıldız, Brezilya Serie B Ligi ekiplerinden Operário Ferroviário'nun teknik direktörlüğüne getirildi.
Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Türkiye'de yeniden gündeme gelen Alex, kırmızı-beyazlı ekibin başında 21 maça çıktı ve 1.43 maç başına puan ortalaması tutturmuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Yasin Görkem Erduran