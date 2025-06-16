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Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu! Brezilya'ya döndü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alex de Souza&#039;nın yeni adresi belli oldu! Brezilya&#039;ya döndü
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor sonrası geleceği merak edilen Alex de Souza, ülkesine dönerek Brezilya Serie B ekibi Operário Ferroviário’nun başına geçti.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Brezilyalı eski yıldız, Brezilya Serie B Ligi ekiplerinden Operário Ferroviário'nun teknik direktörlüğüne getirildi.

Alex de Souza'nın yeni adresi belli oldu! Brezilya'ya döndü - 1. Resim

Antalyaspor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde Türkiye'de yeniden gündeme gelen Alex, kırmızı-beyazlı ekibin başında 21 maça çıktı ve 1.43 maç başına puan ortalaması tutturmuştu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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