Alexander Djiku'nun yeni adresi belli oldu! Fransa'dan 2 talip var

Fenerbahçe'nin sağ beki Alexander Djiku’ya, Nice ve Toulouse'un yanı sıra Suudi kulüplerinin de teklifleri başladı. Kanarya, 30 yaşındaki Ganalı stoperden 5 milyon euro civarında bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Strasbourg'dan kadrosuna kattığı tecrübeli savunmacı Alexander Djiku Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

Suudi ekiplerinin de listesinde olan Ganalı stoper, Nice ve Toulouse’un tekliflerini değerlendiriyor. Sarı lacivertliler, sözleşmesi devam eden ancak takımda düşünülmeyen Djiku’dan 5 milyon avro civarında bonservis geliri hedefliyor.

Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 38 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli savunmacı 2,629 dakika Fenerbahçe forması ile sahada kaldı.