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Alexander Djiku'nun yeni adresi belli oldu! Fransa'dan 2 talip var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alexander Djiku&#039;nun yeni adresi belli oldu! Fransa&#039;dan 2 talip var
Fenerbahçe, Alexander Djiku, Nice, Toulouse, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin sağ beki Alexander Djiku’ya, Nice ve Toulouse'un yanı sıra Suudi kulüplerinin de teklifleri başladı. Kanarya, 30 yaşındaki Ganalı stoperden 5 milyon euro civarında bonservis geliri hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 2023 yazında Strasbourg'dan kadrosuna kattığı tecrübeli savunmacı Alexander Djiku Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.  

Alexander Djiku'nun yeni adresi belli oldu! Fransa'dan 2 talip var - 1. Resim

Suudi ekiplerinin de listesinde olan Ganalı stoper, Nice ve Toulouse’un tekliflerini değerlendiriyor. Sarı lacivertliler, sözleşmesi devam eden ancak takımda düşünülmeyen Djiku’dan 5 milyon avro civarında bonservis geliri hedefliyor.  

Alexander Djiku'nun yeni adresi belli oldu! Fransa'dan 2 talip var - 2. Resim

Bu sezon sarı-lacivertli takım ile 38 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli savunmacı 2,629 dakika Fenerbahçe forması ile sahada kaldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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