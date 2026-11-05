Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan davet
Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.
Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2'inci Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.
KLOPP'UN NÜBEL KARARI
Teknik direktör Jürgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik aday kadroda, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel de yer aldı.
30 yaşındaki oyuncu, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.