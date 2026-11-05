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Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan davet

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Alexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan davet
Başlık ResmiAlexander Nübel'e Almanya Milli Takımı'ndan davet

Beşiktaş'ın sezon başında Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Sırbistan ve Hollanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi.

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Almanya Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 2'inci Grup'ta 13 Kasım Cuma günü Belgrad'da Sırbistan ve 16 Kasım Pazartesi günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda grup lideri Hollanda ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosu açıklandı.

KLOPP'UN NÜBEL KARARI

Teknik direktör Jürgen Klopp'un belirlediği 24 kişilik aday kadroda, Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Alexander Nübel de yer aldı.

Alexander Nübel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.
Başlık ResmiAlexander Nübel, Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 maçın 8'inde kalesini gole kapatırken, ağlarında ise 18 gol gördü.

30 yaşındaki oyuncu, eylül ayında açıklanan milli takım kadrosuna da davet edilmiş ve Yunanistan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmıştı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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