Ali Kemal Denizci'ye göre; Kaptan Uğurcan Fenerbahçe'ye doğru

Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan kaptan Uğurcan Çakır’ın durumunu değerlendirdi:

Evet iddialar gerçek. İki kulüp ilgileniyor. Ama başkanın ona Avrupa’ya gitmesi için bir sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu, böyle bir simgede hâle gelmiş bir futbolcuyu, Türkiye’de rakiplerine vermek zul gelir. Ama bir yerde de Trabzonspor’un hamleler yapması için paraya ihtiyacı var. Bana göre Uğurcan için 15 milyon avro az.