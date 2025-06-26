Ali Kemal Denizci'ye göre; Kaptan Uğurcan Fenerbahçe'ye doğru
Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Uğurcan Çakır hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Yönetim Kurulu Danışmanı Ali Kemal Denizci, adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan kaptan Uğurcan Çakır’ın durumunu değerlendirdi:
Evet iddialar gerçek. İki kulüp ilgileniyor. Ama başkanın ona Avrupa’ya gitmesi için bir sözü var. Bana göre, Trabzonlu bir çocuğu, böyle bir simgede hâle gelmiş bir futbolcuyu, Türkiye’de rakiplerine vermek zul gelir. Ama bir yerde de Trabzonspor’un hamleler yapması için paraya ihtiyacı var. Bana göre Uğurcan için 15 milyon avro az.
Ben de gittim ama…
Uğurcan Çakır gibi bir kaleciyi 25 milyon avrodan aşağı vermemek lazım. 12-13’ler çok küçük rakamlar. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır’a daha istekli bakıyor. Saman altından su yürütme hikâyesi olabilir. Uğurcan, ‘Galatasaray’da ya da Fenerbahçe’de oynamak istiyorum’ derse büyük bir yanlış yapar. Ha ben de zamanında F.Bahçe’ye gittim ama kulübün paraya ihtiyacı vardı. Aynı şey Uğurcan Çakır için de geçerli. Ama gitse de her zaman Trabzonsporlu olarak kalacaktır.