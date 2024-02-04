Ali Koç Barış Alper Yılmaz ve Onykuru gibi bir oyuncu almazsa şampiyonluk Rams Park'ta gider

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının ardından Vole kanalında Onur Tuğrul'un sorularını yanıtlayan Serdar Ali Çelikler, Ali Koç ve yönetimini uyararak 'Kontra atak futbolcunuz yok, transfer sezonu kapanmadan Barış Alper ve Onyekuru gibi bir oyuncu alın' çağrısında bulundu.

Özbekistan'da ya da Macaristan'da amiral olabilir misin? Olamazsın çünkü deniz yok. Senden kontra atak takımı olmaz çünkü o zihinsel hız yok, bu oyuna yatkın oyuncuların yok. Antalya'da 2 tane maç oynadın ikisinde de 5'li stoperle maçı bitirdin.

FENERBAHÇE OYUNUN TEMPOSUNU DÜŞÜREMİYOR

Antalyaspor maçında Allah yardım etti. Bütici kaydı, Buksa son pozisyonda iyi vuramadı. Çağlar, İsmail, Ferdi hepsi topu yayın oraya atıyor, neden? Panikten. İrfan Can Kahveci Mert'le konuşacak 'sen topla çıkma bana ver git' diyecek, İsmail'e de 'sen de yanımıza gir paslaşalım' diyecek. Sen haldır huldur topu kaptık hadi gidelim dersen olmaz, Fenerbahçe tempo düşüremiyor.

Cengiz Ünder neden çıktı? İrfan orda diye. Szymanski çıkıp İrfan neden girmiyor? Bir kere üç tane solakın paslaşmasını görelim. Dzeko çık Batshuayi gir neden? İsmail Kartal kontra atak çalışacak, duran top çalışacak ve 5'li savunma işini iyice bir düşünecek.

FENERBAHÇE'DE BARIŞ ALPER GİBİ OYUNCU YOK

Ali Koç ve yönetim işini iyi yapmalı benim gözlerim Crespo'yu aradı. Bir ora saha şart. Yarın Rams Park'a gideceksin dakika 80 maç 0-0 o zaman sana Onyekuru gibi bir futbolcu lazım. Zajc ve Kent'i gönderip bir tane kontra atak yıldızı alacaksın. Emre Mor gibi değil, Onyekuru gibi olacak. Fenerbahçe'de Barış Alper Yılmaz gibi bir oyuncu bile yok.

Bütün Fenerbahçelilere sorun 'devre arasında hangi oyuncular gitsin?' deseydiniz Kent, Zajc, Mert Hakan derlerdi ama 3'ü de kaldı. Giden kim Crespo! Fenerbahçe nasıl kazanıyor, neyi iyi yapıyor, sadece Cengiz Ünder çok iyi vuruyor topa olay bu.

PEP DURAN TOP UZMANI ALIRKEN SEN YÜZÜNE BAKMIYORSUN

Süper Lig'in en çok duran toptan gol yiyen takımı kim? Antalyaspor, Fenerbahçe'nin duran toptan pozisyonun yok. Pep Guardiola'nın City'si gol atıyor Pep Guardiola duran top uzmanına gidip sarılıyor, neden çünkü çalışmışlar golden sonra o aklına geliyor.