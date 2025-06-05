Ali Koç devrede! Fenerbahçe'den PSG'ye üç yıldızlık çıkarma

Forvet hattını yenilemeye hazırlanan Fenerbahçe, PSG’den Gonçalo Ramos, Kolo Muani ve Skriniar’ı istedi. Başkan Ali Koç transferi bizzat yürütüyor.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Özellikle forvet hattını sil baştan yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, Paris Saint-Germain'den üç yıldız ismi gündemine aldı.

Başkan Ali Koç'un, Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Almanya'ya giderken, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. İlk etapta görüşmenin Milan Skriniar'ın bonservisi için yapıldığı düşünülse de perde arkasından çok daha büyük bir hamle çıktı.

Ali Koç'un, PSG'den sezonu Juventus'ta kiralık geçiren Randal Kolo Muani ve teknik direktör Luis Enrique'nin yedek golcüsü olarak değerlendirdiği Gonçalo Ramos'u da istediği ortaya çıktı. Al-Khelaifi'nin bu talebe sıcak baktığı, PSG'nin de iki oyuncuyu kadro dışı planladığı aktarıldı.

Başkan Koç'un, "Bu transferi ben bitireceğim" diyerek kurmaylarına talimat verdiği ve süreci yakından yönettiği ifade edildi. Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 41 maça çıkan Portekizli golcü, 8 gol atıp 6 asist yaptı.

Sarı-lacivertliler, hem Gonçalo Ramos hem de Kolo Muani için PSG ile anlaşmaya varırsa, Fransız kulübünün kolaylık göstereceği öğrenildi. Böylece Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın "Dört yıldız alacağız" sözlerinde iki ismin kim olduğu da netleşmiş oldu.