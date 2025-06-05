Bir Nijeryalı hamlesi de Fenerbahçe'den! Türk futbol tarihine geçebilir

Kadrosunu yıldız isimlerle süslemek isteyen Fenerbahçe, boşalan forvet hattı için Nijeryalı bir ismi gündemine aldı. Bu transfer, gerçekleşmesi halinde Türk futbol tarihine geçebilir... İşte detaylar...

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan ve yarıştığı diğer kulvarlarda da kupaya uzanamayan Fenerbahçe, taraftarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Takımdan ayrılan futbolcuların yerini yıldızlarla doldurmak isteyen ve mutlak başarı hedefleyen sarı lacivertliler, bu kapsamda tarihi bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

BİRÇOK İSİM KULÜPTEN AYRILDI

Sözleşmeleri sona eren Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun yanı sıra kiralık futbolcular Filip Kostic, Milan Skriniar ve Allan Saint Maximin, sarı lacivertli ekibe veda etti. Bu isimlerin yerini doldurmak isteyen yönetim, önemli bir ismi listesine ekledi.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEBİLİR

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, gözünü Leverkusen forması giyen Victor Boniface'e çevirdi. Haberde, Alman ekibinin Nijeryalı futbolcu için 40 milyon euro bonservis istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin oyuncuyu bu rakama transfer etmesi halinde Boniface "Türk futbol tarihinin en çok bonservis ödenen futbolcusu" olarak tarihe geçecek.

Sarı lacivertli yönetimin bu transfer için kesenin ağzını sonuna kadar açacağı iddia edildi.

27 MAÇTA 11 GOL, 2 ASİST

Leverkusen'de bu sezon 27 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 11 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. 1.90 boyundaki futbolcunun piyasa değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Avrupa'da birden çok talibi bulunan genç futbolcu için Fenerbahçe'nin hızlı davranarak bir adım öne geçmek istediği iddia ediliyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek'in Bayer Leverkusen'de çalışmış olmasının avantajını kullanabileceği de öne sürüldü.