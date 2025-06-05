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Comolli'nin hedefindeki isim belli oldu! Eski Fenerbahçeliyi Juve'ye istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Comolli&#039;nin hedefindeki isim belli oldu! Eski Fenerbahçeliyi Juve&#039;ye istiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus'ta 'genel direktör' olarak göreve başlayan Damien Comolli, Fenerbahçe'nin eski futbolcusunu transfer listesine ekledi. 19 yaşındaki genç isim, önümüzdeki sene Serie A devinde forma giyebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de bir dönem 'sportif direktör' olarak görev alan Damien Comolli'nin yeni adresi Serie A oldu. Comolli, Juventus'ta 'genel direktör' olarak çalışmalara başladı.

Juventus'un Comolli önderliğinde yeni bir yapılanmaya gideceği belirtilirken, göreve yeni gelen ismin transfer listesinde tanıdık bir isim olduğu ortaya çıktı.

HEDEF İSAK VURAL

TuttoSport'ta yer alan habere göre; Comolli, 19 yaşındaki İsak Vural'ı transfer listesine ekledi. Devre arasında Hammarby'den Serie B ekibi Frosinone'ye transfer olan genç oyuncunun gelecek sezon Juventus forması giyebileceği belirtildi.

Torino ekibinin İsak için şu ana dek girişimde bulunmadığı aktarıldı.

Comolli'nin hedefindeki isim belli oldu! Eski Fenerbahçeliyi Juve'ye istiyor - 1. Resim

24 MAÇTA 2 ASİST ÜRETTİ

Juventus dışında Serie A'dan Atalanta ve Pisa, LaLiga'dan Real Betis'in takip ettiği Isak Vural, bu sezon Frosinone'de 24 maça çıktı.

Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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