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Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Juventus’un yıldızı Dusan Vlahovic’i gündemine aldı. Başkan Ali Koç, eski sportif direktör Damien Comolli ile temas kurarak transfer için adım attı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde rotasını yıldız isimlere çevirdi. Edin Dzeko'nun ayrılığıyla santrfor arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i liste başına aldı.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi - 1. Resim

İtalyan devinin satış listesine koyduğu 24 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye tanıdık bir isimden destek geldi. 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli, bugün itibarıyla Juventus'un Futbol Genel Direktörlüğü görevine başladı.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi - 2. Resim

Başkan Ali Koç'un, eski dostu Comolli ile temasa geçerek transferde kolaylık istediği kaydedildi. Fransız futbol adamı da Vlahovic transferi için Koç'a söz verdiği aktarıldı. Comolli'nin, önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Gianluca Ferrero ile Ali Koç'u bir araya getireceği ve transferin detaylarının masaya yatırılacağı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi - 3. Resim

Juventus, Dusan Vlahovic için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe ise bu rakamı pazarlıkla düşürüp transferi bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi - 4. Resim

Sırp yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 maçta 18 gol attı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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