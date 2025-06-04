Fenerbahçe'den Vlahovic bombası! Ali Koç, Comolli ile devreye girdi

Edin Dzeko’nun ayrılığı sonrası golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, Juventus’un yıldızı Dusan Vlahovic’i gündemine aldı. Başkan Ali Koç, eski sportif direktör Damien Comolli ile temas kurarak transfer için adım attı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, transferde rotasını yıldız isimlere çevirdi. Edin Dzeko'nun ayrılığıyla santrfor arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertliler, Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'i liste başına aldı.

İtalyan devinin satış listesine koyduğu 24 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye tanıdık bir isimden destek geldi. 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Damien Comolli, bugün itibarıyla Juventus'un Futbol Genel Direktörlüğü görevine başladı.

Başkan Ali Koç'un, eski dostu Comolli ile temasa geçerek transferde kolaylık istediği kaydedildi. Fransız futbol adamı da Vlahovic transferi için Koç'a söz verdiği aktarıldı. Comolli'nin, önümüzdeki günlerde Juventus Başkanı Gianluca Ferrero ile Ali Koç'u bir araya getireceği ve transferin detaylarının masaya yatırılacağı ifade edildi.

Juventus, Dusan Vlahovic için 35 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Fenerbahçe ise bu rakamı pazarlıkla düşürüp transferi bitirmeyi hedefliyor.

Sırp yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 38 maçta 18 gol attı.