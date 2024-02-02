Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ali Koç ile Dursun Özbek arasında '2. İrfan Can Kahveci' vakası!

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Ali Koç ile Dursun Özbek arasında &#039;2. İrfan Can Kahveci&#039; vakası!
    Berkay Özcan, Dursun Özbek, Ali Koç, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique gibi oyuncularıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, Başakşehir'de oynayan Berkay Özcan için nabız yokladı. Daha önce Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un da eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği anlaşılırken, iki kulüp arasında ezeli rekabetin transferde de devam ettiği kaydedildi.

    Yerli bir orta saha takviyesi için kolları sıvayan Ali Koç'un Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Berkay Özcan için Başakşehir'le görüşmelere başladığı, Başkan Koç'un bu transfere mesai harcarken karşısına ezeli rakibi Galatasaray'ın çıktığı öğrenildi.

    Ali Koç ile Dursun Özbek arasında '2. İrfan Can Kahveci' vakası!

    BERKAY ÖZCAN OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNUYOR

    Teknik direktör İsmail Kartal'ın, merkez orta sahada, oyunun her iki tarafını da oynayabilen niteliklere sahip bir futbolcu olduğu için Berkay'ın alınmasını istediği öğrenildi.

    OKAN BURUK DA BERKAY'I İSTİYOR

    Başakşehir'in 2019 yazında kiralayıp 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya tapusunu aldığı 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığı dönemde Berkay Özcan'la beraber çalışan ve eski öğrencisini Galatasaray'da görmek isteyen Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten Berkay'ı istediği belirtilirken, Sarı Kırmızılı yöneticilerin Göksek Gümüşdağ ile görüşmelere başladığı ifade edildi. 

    Daha önce İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu sefer de Berkay Özcan için yoğun mesai harcıyor...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Berkay ÖzcanDursun ÖzbekAli Koç
    Haberler > Spor > Ali Koç ile Dursun Özbek arasında '2. İrfan Can Kahveci' vakası!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Arda Güler’e Ancelotti darbesi! Gizli görüşmeleri ortaya çıktı, Real Madrid’e büyük kriz - SporArda Güler’e Ancelotti darbesi! Gizli görüşmeleri ortaya çıktı, Real Madrid’e büyük krizGalatasaray’ın eski yıldızı Podolski'den Süper Ligi sallayacak itiraf! Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak… - SporGalatasaray’ın eski yıldızı Podolski'den Süper Ligi sallayacak itiraf! Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak…Dursun Özbek Aziz Yıldırım'ı 3 milyon euro zarar ettiren Aurier'i transfer etti! - SporGalatasaray'ın 'topu yiyen' sağ beki hayırlı olsunGalatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 5 milyon euro'ya... - SporGalatasaray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 5 milyon euro'ya...Hasan Arat durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 80 milyon euroluk orta saha İstanbul’a geliyor, imza için… - SporHasan Arat durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 80 milyon euroluk orta saha İstanbul’a geliyor, imza için…Meğer Erden Timur'un tek derdi Serdar Dursun'un Fenerbahçe'ye dönmesiymiş! Galatasaray'ın Levent Mercan transferinde domino etkisi - SporAli Koç 'evet' derse Cimbom 2024'ün ilk bombasını patlatacakCenk Tosun'dan Samet Aybaba'ya stoper kıyağı - SporCenk Tosun'dan Samet Aybaba'ya stoper kıyağıAli Turap Bülbül 3 yıl daha Galatasaray'da - SporAli Turap Bülbül 3 yıl daha Galatasaray'daİsak Vural Frosinone'de - Sporİsak Vural Frosinone'deErden Timur'un yeni Marcao transferi veto edildi - SporErden Timur'un yeni Marcao transferi veto edildi
    Sonraki Haber Yükleniyor...