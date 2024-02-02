Ali Koç ile Dursun Özbek arasında '2. İrfan Can Kahveci' vakası!

Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique gibi oyuncularıyla yollarını ayıran Fenerbahçe, Başakşehir'de oynayan Berkay Özcan için nabız yokladı. Daha önce Başakşehir'i çalıştıran Okan Buruk'un da eski öğrencisini kadrosunda görmek istediği anlaşılırken, iki kulüp arasında ezeli rekabetin transferde de devam ettiği kaydedildi.

Yerli bir orta saha takviyesi için kolları sıvayan Ali Koç'un Başakşehir'de oynayan tecrübeli futbolcu Berkay Özcan için Başakşehir'le görüşmelere başladığı, Başkan Koç'un bu transfere mesai harcarken karşısına ezeli rakibi Galatasaray'ın çıktığı öğrenildi.

BERKAY ÖZCAN OYUNUN İKİ YÖNÜNÜ DE OYNUYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın, merkez orta sahada, oyunun her iki tarafını da oynayabilen niteliklere sahip bir futbolcu olduğu için Berkay'ın alınmasını istediği öğrenildi.

OKAN BURUK DA BERKAY'I İSTİYOR

Başakşehir'in 2019 yazında kiralayıp 2020 yazında 2.5 milyon euro'ya tapusunu aldığı 25 yaşındaki milli orta saha oyuncusu, bu sezon 22 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadığı dönemde Berkay Özcan'la beraber çalışan ve eski öğrencisini Galatasaray'da görmek isteyen Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten Berkay'ı istediği belirtilirken, Sarı Kırmızılı yöneticilerin Göksek Gümüşdağ ile görüşmelere başladığı ifade edildi.



Daha önce İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakip bu sefer de Berkay Özcan için yoğun mesai harcıyor...