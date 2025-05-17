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Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül&#039;de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Camianın istifaya davet edip, imza kampanyasıyla sandığa taşımaya çalıştığı Ali Koç sonunda havlu attı. Sarı lacivertli camia eylülde sandığa gidecek, Koç yine aday olacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de hayal kırıklıklarına rağmen yedi senedir devam eden Ali Koç dönemi kulüp tarihinde görülmemiş bir kırılmayla son bulabilir. Bugüne kadar birinde tek aday olduğu üç seçime girip, ikisinde Aziz Yıldırım’ı saf dışı bırakarak başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, “istifa” ve “seçim” baskılarına dayanamayarak geri adım attı.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 1. Resim

Yıllardır susan, ancak Kadıköy’deki Kayseri beraberliği sonrası sabrı taşarak yönetimi istifaya davet eden tribünlerin yaktığı ateş imza kampanyasıyla harlanınca Koç da teslim bayrağını çekti.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 2. Resim

GERİ VİTES YAPTI

Başkan Ali Koç, 26 Nisan’daki Yüksek Divan Kurulu toplantısında, “Fenerbahçe her olumsuz gelişmede, her krizde sosyal medya algılarıyla, tribünden yapılan tezahüratlarla başkan değiştirecek bir kurum değildir” demiş ve “Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz” resti çekmişti.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 3. Resim

Koç, derbi mağlubiyeti sonrası bireysel girişimden kampanyaya dönüşen imza hareketi için ise, “Camiamız bizi onur kırıcı şekilde yollamak istiyorsa bu da kaderde varmış” sözleriyle sitemkâr bir çıkışta bulunmuştu.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 4. Resim

NEDEN BU TARİH?

Yönetim kuruluyla dün bir toplantı gerçekleştiren Koç, 14 Eylül’deki mali genel kurula olağanüstü seçimli genel kurulu da ekleme kararı aldı. Bu süreçte teknik heyet ve kadroyu yine Koç ve yönetimi belirleyecek, seçimde de aday olacak. Başka isim seçilirse yeni yönetim, Koç’un kurduğu takımla yola devam etmek zorunda kalacak.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 5. Resim

Muhalifler Koç’un kendini düşünerek bir tarih belirlediğine, seçim kararının imza kampanyasının önünü kesmek için alındığına inanıyor. Zira kampanya devam eder ve ihtiyaç duyulan imza toplanırsa kulüp 45 gün içinde seçime gitmek mecburiyetinde.

Ali Koç imzaya dayanamadı! Fenerbahçe, 14 Eylül'de olağanüstü seçimli genel kurula gidiyor - 6. Resim

KİM ADAY OLACAK?

Fenerbahçe’de görevi bırakmayı düşünmeyen Ali Koç yine aday olacak. Koç’un karşısında çıkacak isim ya da isimler ise net değil. Başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, “Başkanlıksa başkanlık” çıkışında bulunan Mahmut Uslu, “Gerekeni yapacağım” diyen Sadettin Saran, Koç’a rakip olabilir. Kutlualp ile Uslu birlikte hareket edebilir. Ya da muhalefet bir çatı aday belirleyebilir ki, bu yönde en güçlü isim Aziz Yıldırım. Ancak efsane başkandan henüz bir ses çıkmış değil.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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