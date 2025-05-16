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Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leroy Sane, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında. Alman devinden peş peşe açıklamalar geldi.

Bayern Münih forması giyen Leroy Sane, sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transfer gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Alman yıldız, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alırken, Bayern Münih cephesinden de açıklamalar peş peşe geldi.

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - 1. Resim

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Leroy Sane'nin sözleşmesini uzatmayı hedeflediklerini ancak belirli şartlarının olduğunu ifade etti. Eberl, "Ne olacağını göreceğiz. Olmazsa, ilerlemeye de hazır olacağız. Leroy Sane ve menajeri, ne istediğimizi ve koşulları biliyorlar. Umarım bizimle kalır" dedi.

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - 2. Resim

Bayern Münih CEO'su Jan-Christian Dreesen ise, Sane'nin takımda kalmak istediğini belirterek, "Kariyerine Bayern'de devam etmek istediğini sık sık söylüyor. Son aylarda sahada keyif aldığını gözlemliyoruz." ifadelerini kullandı.

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - 3. Resim

15 MİLYON EURO İSTİYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre, Leroy Sane'nin Bayern Münih ile yeni sözleşme imzalamak için bonuslarla birlikte yıllık 15 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü ancak henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - 4. Resim

Eğer Sane, Bayern Münih'in sunduğu şartları kabul etmezse, Temmuz ayında serbest kalacak ve bonservissiz olarak transfer olabilecek. Bu durumda, Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin devreye girmesi bekleniyor.

Leroy Sane için transfer yarışı! Galatasaray ve Fenerbahçe takipte - 5. Resim

2020 yılında Manchester City'den 49 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Leroy Sane, Alman ekibinde 5 yılda 219 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 61 gol atarken, 55 de asist yaptı. Bu sezon ise 44 maçta 19 gole doğrudan katkı sağladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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