Ali Koç ve Aziz Yıldırım hesaplaştı! Seçime 1 gün kala adaylar karşı karşıya

Fenerbahçe'de bugün yapılacak tarihi seçim öncesi Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, canlı yayında kozlarını paylaştı. İkili arasında öne çıkan diyaloglar şu şekilde:

BARIŞIYOR MUYUZ?

Aziz Yıldırım: "Gönderdiğin mektupları açarız. Barışıyoruz ya bugün."

Ali Koç: "Barışıyor muyuz?"

Aziz Yıldırım: "Sen istedin ya bugün."

Ali Koç: "Ben hep bu çağrıda bulundum."

HATALARINI GÖR!

Ali Koç: Bugün diyorsunuz ki genel kurullarda tezahürat olmaz, genel kurullarda tezahüratınız var

Aziz Yıldırım: Ne zaman yapmışım söyle?

Ali Koç: Görüntüleriniz var.

Aziz Yıldırım: Genel kurulda kastım, bir konuşma yapılıyorsa onu yuhalamak veya bir hareket yapmak yanlış dedim. Bizim genel kurulda sana da bağırıyorlar, ona da bağırıyorlar.

Aziz Yıldırım: "Ali lütfen hatalarını gör. Ben 3 Temmuz'da 1 sene yatmışım. Bana kimler geldi pazarlık etti kabul etmedim. Bana Türkiye'ye gitme dediler ben özel uçakla Türkiye'ye geldim."

Ali Koç: "Herkes sizi bunda takdir etti. Çok olaylar atlattık. "

Aziz Yıldırım: "Ben sana mahkemeyi halledebiliyorsam halledeyim sen devam et dedim. Sen yok dedin."

Ali Koç: "Sizin söylemleriniz tutarsız. Sürekli zikzak çiziyorsunuz. Bundan kabul etmedim."

SİZ BENİ ÇAĞIRDINIZ

Ali Koç: "Biz sizinle 6 sene çalıştık. Siz başkandınız ben yöneticinizdim. Şunu sormak istiyorum; 3 Temmuz'dan bu yana yaşananlara siz de isyan ediyorsunuzdur. Toplanan puanlara bakın, haksızlık bu tabloda futbol konusunda."

Aziz Yıldırım: "Ben zaten anti-fenerbahçe için mücadele vermeye geldim."

Ali Koç: "Ben niye Fenerbahçe başkanlığına aday oldum?"

Aziz Yıldırım: "Söyle hatırlayayım."

Ali Koç: "Ömer Temelli'nin evindeydim. Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey, seni zorla yazacağız listeye dedi. O zaman akıllı telefonlar yok. Hayatımın en uzun nokia mesajını çektim. Fenerbahçe'ye hizmet edebileceksem nazı olmaz, derhal gelirim dedim. Siz beni çağırdınız, 2015'te. Tekrar yargılama kararı çıktığı zaman 2014'tü. Sonra ben Londra'ya gidiyordum, bir indik mesaj yağıyor başardık diye. Yeniden yargılama çıktı. Eve varana kadar bütün o heyecan mutluluk bitiverdi. Çünkü, siz 1907'ye kızmışsınız, Adalete Fener Yak yapmıştık. Can'a ağır hakaretler etmişsiniz. Bir teşekkür metni yayınlamış 1907."

Aziz Yıldırım: "Bizim üzerimizden niye yayınlamıyorlar? Bir bilginiz olsun niye demiyorlar."

Ali Koç: "1907 büyük bir kampanya yapmış. Kapı kapı dolaştık. 650 bin imza topladık. Siz de desteklediniz. Yeniden yargılama çıktı. 1907 de bana sormadan, sormalarına gerek yok, Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlamış. Siz de kızmışsınız hakaretler küfürler."

BEN SENİ VELİAHT İLAN ETTİM

Ali Koç: "Veliaht ilan ettiğiniz adama ne yaptığınız anlatacağım. Ben çıktım konuştum, çok da güzel konuşma yaptım. Elimizi taşın altına sokacağız dedim, kafamda tarih yok. Masadan indik gittik, siz seçildiniz.

Aziz Yıldırım: "Benden değil, olsa söylerim Ali. Ben seni veliaht ilan ettim. Öyle bir şey olsa çık ilan et derim."

Ali Koç: "Ömer dedim nasıl konuşacağız, yazılmadık dedim. Tamam dedik. Çıktım konuştum. Ben o gün sizlerden gelen talep üzerine..."

Aziz Yıldırım: "Ben arar sana söylerim."

Ali Koç: "Beni çağırdınız, niye olamayacağımı söyledim. Bizler hazırız dedim. Birkaç aya dava bitecek dediniz, 10 sene sürdü. Ben niye katılamayacağımı anlattım. Cuma akşamı, cumartesi seçim var. Cuma akşamı Ömer Temelli bana mesaj yolladı, yarın gazetecilere 2 laf et, Aziz Bey davet etti, şirket falan açıkla dedi. Ben de niye gazetecilere açıklayayım, kongrede açıklarım dedim. Geldik salona, konuşmalar başlamış, adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masadan, çık 2 laf et dedik."

BENDEN SONRA ALİ KOÇ BAŞKAN OLCAK DEDİM

Aziz Yıldırım: "Ülker Arena'da benden sonra Ali Koç başkan olacak dedim."

Ali Koç: "Sonra siz beni çağırdınız, kurda kuşa bırakmayalım dediniz. 2015'te."

Aziz Yıldırım: "Alicim Selçuk'u çağırıp Ali Bey'i o masaya koy demedim."

Ali Koç: "O zaman başkanımız kızmış, ben arkadaşlara olabilir, kızabilir, hepimiz stres altındayız dedim. Şeker hastaları kızabilir, eniştem de öyleydi. 2015'e kadar ben seçimden 1 haftaya önceye kadar, Aziz Yıldırım'ı 2 defa gördüm. Biri cenazeydi. Biri de Selçuk Şahin'in düğünündeydi. Arıza olduğunu anladım, 2 ayrı masaya koydular bizi."

SEN NEDEN HER ŞEYİ ÜSTÜNE ALINIYORSUN?

Ali Koç: "Baronları anlatın lütfen!"

Aziz Yıldırım: "FETÖ'cü onlar."

Ali Koç: "Ben FETÖ'cü müyüm?"

Aziz Yıldırım: "Sen değilsin kardeşim. Londra'daki baronlar."

Ali Koç: "Ya anlatın yarım kalmasın. Baronlar kim?"

Aziz Yıldırım: "Londra'daki FETÖ'cüler!"

Ali Koç: "Ben miyim FETÖ'cü?"

Aziz Yıldırım: "Yahu kardeşim sen de her şeyi üstüne alıyorsun! Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın..."

SANA İLK DEFA ANLATIYORUM

Aziz Yıldırım: Ali Koç sana ilk defa anlatıyorum. Ben Kumpas Davası'nda hakim ve savcı herkesle ilgili şikayetçi oldum. Senin için dediler ki alalım...

Ali Koç: Beni nereye alacaklar.

Aziz Yıldırım: Emniyet'e..

MOURİNHO KONUSU

Ali Koç: "Biz Mourinho ile 12'ye anlaştık. Açıktan para vermişler diyorsunuz"

Aziz Yıldırım: "Ben demedim. Ben 12 milyon mu demişim? Siz 10'a aldık diye açıklama yaptınız."

Aziz Yıldırım: "Bu işin içinde 20 senedir varım. Al 15 demedim, pazarlık yaptım. 18 istedi. 14 verdik. 3 yardımcısıyla 15'e anlaştık. Siz aşağısına anlaşabilirsiniz. 15 hoca ve ekibi, menajeri yok."

Ali Koç: "Adam aptal mı diyorsunuz."

Aziz Yıldırım: "İmaj hakkı verecektim, ayıracaktım. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon imaj hakkı verecektim, vergiyi düşsün diye."

Ali Koç: "Açıktan para verdi diyorsunuz. Bir yöneticiniz bir TV'ye çıkıyor. Açıktan para mı vermişler diyor, o menajeri biliyoruz diyor."

Aziz Yıldırım: "Mourinho geldiği için mutlu musun? Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmen lazım."

Ali Koç: "Ben size çok şeyden teşekkür ederim."

Aziz Yıldırım: "9'una kadar bizimle gidip alalım, paranın yarısını ben ödeyeyim dedim."

Ali Koç: "Siz onu dediğinizde anlaştık dediniz."

Aziz Yıldırım: "Ben gittim kendisiyle görüştüm. Diğer aday beni telefonla aradı 'Görüştüm' dedi. 'Sadettin Bey beni aradı görüştüm' dedi. '3 adayız ama Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var' dedim. 'Bizden hangisi kazanırsa kazansın Türkiye'ye gel' dedim. O da 'Olur' dedi. Önder, Mendes ile Portekiz'de görüştüler. Evrağı verdik, hazırladılar her şeyi siz devreye girdiniz."

Ali Koç: "Biz öncesinde devreye girmiştik"

EFSANE TARTIŞMASI

Aziz Yıldırım: "6 yıldır neden şampiyon olamadınız?"

Ali Koç: "Siz ilk 6 yılda kaç kez şampiyon oldunuz?"

Aziz Yıldırım: "Benle karşılaştırma."

Ali Koç: "Siz efsanesiniz, karşılaştırmak olmaz."

Aziz Yıldırım: "İki tane efsane var tarihimizde, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk."

SEÇİMDEN SONRA YEMEK YİYELİM

Ali Koç: "Teşekkür ederim bugün aradığınız için. Keşke daha sık görüşebilseydik, keşke size daha sık danışabilseydik. Geldiğimiz nokta itibarıyla, benim için Aziz Yıldırım'ın kredisi tükendi. Eminim ki benim kredim de sizde tükenmiştir. Seçim bitsin, bir yemek yiyelim."