Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan Mourinho zirvesi! İşte perde arkası…

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım’ın buluşmasında Jose Mourinho'nun geleceği de gündeme geldi. Yıldırım, "Mourinho ile devam edin ama yanında olun, hata yaparsa gerekeni yapın" dedi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimleri yaklaşırken mevcut başkan Ali Koç ile kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım arasında gerçekleşen kritik görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ali Koç ve Aziz Yıldırım, hafta içinde Altunizade'de bir araya gelerek başkanlık seçim sürecine dair fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz seçim sürecinde Mourinho ismini Fenerbahçe gündemine taşıyan ve kulübün başına geçmesi için yoğun çaba sarf eden Aziz Yıldırım, Koç'a önemli mesajlar verdi.

Yıldırım'ın, "İstikrar için Mourinho ile devam etmek doğru bir karar. Elinizi hocanın üzerinden çekmeyin, destek olun. Ama hata yaptığında da gerekeni yapmaktan çekinmeyin" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Ali Koç'un da Mourinho ile yola devam etmek istediği ve Yıldırım'ın bu konuda olumlu görüş bildirmesinden memnuniyet duyduğu öğrenildi.