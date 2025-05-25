"İstemiyor söylememi ama..." diyerek açıkladı! Fenerbahçe'yi bu iki isim kurtarır

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'ye hem başkan hem de teknik direktör önerisinde bulundu. Bu iki ismin sarı lacivertlileri ayağa kaldıracağını söyleyen Metin, Mourinho konusuna da parantez açtı.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de büyük kaos yaşanıyor. Başkan Ali Koç eylül ayında seçime gidileceğini açıklarken, teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceği ise merak konusu. Son bilgilere göre Portekizli teknik adamla devam kararı alındı ancak sarı lacivertli taraftarların bir kısmı bu durumdan rahatsız.

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başkan ve teknik direktör gündemini TV100'de değerlendirdi. Önemli açıklamalarda bulunan Metin, hem başkanlık hem de teknik direktörlük için isim verdi.

"İKİ LAFIYLA ANINDA DİNDİRİR"

Sarı lacivertlilerdeki kaotik ortama değinen ve bu durumdan kurtulmanın tek yolunun 'Aziz Yıldırım' olduğunu söyleyen Metin, "Benim fikrim şu; Fenerbahçe'deki bu kaotik ortamı bir tek Aziz Yıldırım dindirebilir. İster içeride ister dışarıda kalarak. İki lafıyla anında dindirir" dedi.

"İSTEMİYOR SÖYLEMEMİ AMA..."

Teknik direktör olarak da Volkan Demirel'i işaret eden Metin, "Hoca olarak da buradan seni ancak yerli çıkarabilir. Benim fikrim camianın içinden gelen bir isim. İstemiyor söylememi, hoca varken ayıp olur diyor, ağabey bana zarar verirsin diyor ama Volkan Demirel" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN RUHA İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe'nin ruha ihtiyacı olduğunu belirten Tümer Metin, "Volkan Demirel'in kredisi herkesten fazla. Fenerbahçe'nin tecrübeye ihtiyacı yok şu anda. Fenerbahçe'nin ruha ihtiyacı var" sözlerini sarf etti.

Mourinho ile devam etmenin hayal kırıklığına neden olacağını iddia eden Tümer Metin, şu ifadeleri kullandı: