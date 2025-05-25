Fenerbahçe'nin yabancıları transferde kan terletecek: Lejyoner krizi

Sarı lacivertlilerin sözleşmesi devam eden 17 yabancı oyuncusu bulunuyor. Kontenjanın 14 olduğu sezonda en az 3 isimle yollar ayrılmak zorunda. Bir de yeni gelecek oyuncular için yer açılacak.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin gerçekleşmeyen rüyası şampiyonluk, sonu gelmeyen şarkısı transfer. Bir sezonu daha hayal kırıklığıyla kapatan sarı lacivertliler, şampiyonluk hasretinin ancak daha güçlü bir kadroyla mümkün olduğuna inanıyor. Bu sebeple son 7 sezonda olduğu gibi yeniden sil baştan kadro için kollarını sıvayan yönetim, dünya yıldızlarının peşine düştü.

Ancak yeni gelecek isimlere yer açmak lazım ki, bu da çok kolay görünmüyor. Kadrosunda 16 yabancı olan Fenerbahçe’nin 4 lejyoneri de farklı takımlarda kiralık. Mevcut isimlerden Dzeko, Tadic ve Maximin’in sözleşmeleri bitince 17 isim kalacak. Skriniar, Kostic, Amrabat da kiralık olduğu için rakam 14’e iniyor. Ancak…

GÖZDEN DÜŞEN ÇOK

Yeni sezonda yabancı kontenjanı 12 + 2. Toplam 14 yabancıdan en az ikisinin 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekiyor. Mevcut durumun fotoğrafı şöyle, Livakovic, Szymanski, En-Nesyri ayrılmak istiyor. Kiralıktan dönecek Zajc, Lincoln ve Fayed kadroda düşünülmüyor. Sadece 2004 doğumlu Mimovic’e yer var.

Carlos, Djiku, Becao da yeni sezon planlamasında yer almıyor. Ancak yüksek rakamlı sözleşmeleri olan bu oyuncuları elden çıkarmak kolay görünmüyor. Mukavelesi bitecek Osayi’nin durumu ise belirsiz. Başkan Ali Koç dört flaş transfer vaadi vermiş, rakamın altıya çıkabileceğini belirtmişti. Bu hedef doğrultusunda sarı lacivertlilerin en az dört yabancı göndermesi gerek.

VLAHOVİC RÜYASI

Golcülerini değiştirme kararı alan Fenerbahçe, bir numaralı gözdesi Dusan Vlahovic için devlerle yarışıyor. Sarı lacivertliler, Juventus’un kadroda düşünmediği Sırp yıldızın 15 milyon avroluk yıllık ücret talebini aşağı çekmeye çalışırken, Vlahovic’in önceliği 5 büyük lige verdiği, istediği teklifleri alamazsa Fenerbahçe’ye yöneleceği belirtiliyor.

FESHETMEK KOLAY DEĞİL

Başta Becao olmak üzere Carlos, Djiku, Zajc, Lincoln ve Fayed; istenmeyen adamlar! Ancak hiçbirisi sözleşme feshine yanaşmıyor. Satış ya da kiralama dışındaki tek taraflı fesih de Fenerbahçe için ağır bir maddi yük getiriyor.

JUVENTUS ÇILDIRDI

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Filip Kostic’in bonservisini almak için Juventus’un kapısını çalan Fenerbahçe yüksek bir taleple karşılaştı. İtalyan devi, Sırp yıldıza 8 milyon avro bedel biçince sarı lacivertliler geri adım attı. Masaya en fazla 4 milyon avro koyan Fenerbahçe bu teklifi yükselmeme kararı aldı.