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Ali Koç'tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ali Koç&#039;tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe seçim sürecine girerken taraftarı heyecanlandıracak hamle geldi… Ali Koç, yıldız futbolcu Sadio Mane’yi transfer ederek büyük sükse yapmayı hedefliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de hem seçim süreci hem de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Eylül ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olan Ali Koç, taraftarın gönlünü kazanacak bir transferi sonuçlandırmak istiyor.

Ali Koç’tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede - 1. Resim

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler'in radarındaki isim Al-Nassr forması giyen Senegalli yıldız Sadio Mane.

Ali Koç’tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede - 2. Resim

Sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu için önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan temsilcisiyle masaya oturulması bekleniyor.

Ali Koç’tan seçim öncesi yıldız transferi! Fenerbahçe, Sadio Mane transferinde devrede - 3. Resim

Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrafor bölgesinde de görev alabilen Mane, bu sezon forma giydiği 45 karşılaşmada 17 gol atarken 13 asist yaparak toplamda 30 gole katkı verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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