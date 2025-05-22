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Jose Mourinho: Harika bir başkanım vardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Jose Mourinho: Harika bir başkanım vardı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan, sürpriz bir itiraf geldi. Şampiyonlar Ligi zaferinin 15. yılında Portekizli teknik direktör, özel açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Inter ile 2010 yılında kazandığı Şampiyonlar Ligi zaferinin 15. yıl dönümünde BBC'ye özel açıklamalarda bulundu.

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İtalyan devi Inter’de görev yaptığı dönemde başkan Massimo Moratti ile arasında geçen diyaloğu aktaran Mourinho, "Bana 'Jose, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için neye ihtiyacımız var?' diye sordu. Ona hemen 'Daha hızlı bir stoper gerekiyor ki daha önde oynayabilelim' dedim. Bu, Lucio oldu. 'Kreatif bir orta saha oyuncusu lazım' dedim, Wesley Sneijder'i aldık. Ve bir forvet, kritik anlarda sahneye çıkacak biri… O da Genoa'dan aldığımız Diego Milito'ydu" dedi.

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Zlatan Ibrahimovic’in Barcelona’ya transferi hakkınd Mourinho, "Zlatan Ibrahimovic'i Barcelona'ya sattık. O transferde önemli bir bedel ödedik ama sonunda kazanan biz olduk." ifadelerini kullandı. 

Jose Mourinho: Harika bir başkanım vardı - 3. Resim

Inter kadrosunun yapısını anlatan tecrübeli teknik adam, "O takımda her şey vardı. Karakter, tecrübe, fiziksel güç, empati ve arkadaşlık… Sadece bu üç parçayı eksik görüyordum. Onlar gelince bir sonraki sezon bizim sezonumuz oldu" açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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