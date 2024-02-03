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    • Ali Koç'un imdadına Beşiktaş'ın efsanesi Mario Gomez yetişti! 6 milyon euroya iş bitti

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Koç&#039;un imdadına Beşiktaş&#039;ın efsanesi Mario Gomez yetişti! 6 milyon euroya iş bitti
    Lincoln Henrique, Fenerbahçe, Transfer, Ali Koç, Mario Gomez, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen son anda karar değiştiren ve Brezilya ekiplerinden Bragantino ile anlaşan Lincoln Henrique Fenerbahçe'den ayrıldı. Transferde Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'in etkin bir rol üstlenmesi büyük dikkat çekti.

    Uzun süredir yaşadığı sakatlık şokun atlatır atlatmaz, hızlı bir dönüş yapan ve Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Adanaspor'a bir de gol atan Lincoln Henrique resmen Bragantino'da. İşte detaylar...

    6. AYRILIK LİNCOLN HENRİQUE

    Transfer döneminde Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de ayrılıklar da peş peşe geldi. Forma şansı bulmakta zorlanan Umut Nayir, Emre Mor, Miguel Crespo, Bartuğ Elmaz ve Samet Akaydin kiralık olarak takımdan ayrıldılar.

    BRAGANTİNO İŞİ BİTİRDİ

    Sports Digitale'in haberine göre Lincoln Henrique, RB Bragantino ile Aralık 2024’e kadar sözleşme imzaladı. Temsilcileri oyuncu ile birlikte Brezilya’ya gitmek için İstanbul’a geldi.

    Ali Koç'un imdadına Beşiktaş'ın efsanesi Mario Gomez yetişti! 6 milyon euroya iş bitti

    6 MİLYON EURO'LUK SATIN ALMA OPSİYONU VAR

    Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonu bonservisinin yüzde 80’ine sahip olmak kaydıyla 6 milyon euro olarak belirlendi.

    3,5 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

    25 yaşındaki sol kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 1 maça çıktı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Lincoln Henrique bu mücadelede 1 gol ile 1 asist üretti. Lincoln Henrique'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 300 bin euro. Gremio altyapısında yetişen Lincoln Henrique daha sonra Rizespor, America MG ve Santa Clara'da oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Lincoln Henrique için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

    TRANSFERDE MARİO GOMEZ ETKİSİ

    Kadrosunda Thiago Borbas, Helinho, Candido ve Leo Ortiz gibi yetenekleri barındıran Bragantino'da teknik heyetten sorumlu olan Mario Gomez'in Lincoln Henrique transferi için araya girdiği, Beşiktaş'ın eski futbolcusunun teknik direktör Pedro Caixinha'ya olumlu rapor verdiği bildirildi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Lincoln HenriqueFenerbahçeTransferAli KoçMario Gomez
    Haberler > Spor > Ali Koç'un imdadına Beşiktaş'ın efsanesi Mario Gomez yetişti! 6 milyon euroya iş bitti
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