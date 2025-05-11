Ali Naci Küçük yazdı: Şampiyonluk ateşi

İlk yarıda tıpkı geçen seneki F.Bahçe maçındaki gibi bir rehavet vardı. İkinci yarı işler değişti…

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanına ‘ Nasılsa şampiyon olduk’ düşüncesiyle çıkmıştı. Bunu 45 dakika boyunca hissettirdi sarı kırmızılılar! Şampiyonluk rehaveti ile dominant oyunundan uzak bir Galatasaray vardı sahada!

Tıpkı geçen sene Ali Sami Yen’de 1-0 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi! Ancak Galatasaray’ı rehavet anlarında ipten alan isim yine kaptanı Muslera oldu.

Fabrika ayarına dönüş

İlk 15 dakikada Osimhen, Sara ve Barış’ın şutlarında Uğurcan hata yapmadı.

Ancak kalan 30 dakikalık sekansta Trabzonspor son vuruşlarda başarılı olsa golü rahatlıkla bulabilirdi. Muslera öne çıktı, Galatasaray savunma arkasına çok top kaçırsa da Trabzon bitiremedi.

İkinci yarıda ise belli ki etkili bir soyunma odası konuşması ile ‘fabrika ayarlarına’ dönen bir Galatasaray vardı!

İkinci yarıda kendine gelen Galatasaray’a galibiyete uzanmak için tek devre yetti.

Duran top canavarı

Bu sezon ‘duran top’ canavarına dönüşen Galatasaray, Sara’nın ortasında Abdülkerim’in kafa golüyle perdeyi açtı. Sonrası da çorap söküğü gibi geldi.

Unutmayalım ki, Morata İspanya Millî Takımı’nın golcüsü, kaptanı!

Kalitesi de tartışılmaz…

O da şık bir golle şampiyonluk ateşini sonuna kadar yaktı.

Artık bize Galatasaray’ı tebrik etmek ve ‘Şen ola Cimbom şen ola’ demek kaldı!

Galatasaray bu kadrosuyla maça ciddi başlarsa Türkiye Kupası’nı da kazanır!

Maçın adamı: Abdülkerim