Alman devi Borussia Dortmund'un, Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

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Sarı kırmızılılarda sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Yunus Akgün için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

DAZN'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund, iki sezondur yakından takip ettiği Yunus Akgün için ara transfer döneminde resmi girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

ÜÇ FARKLI TRANSFER FORMÜLÜ

Yunus Akgün'ü transfer etmek isteyen Alman ekibinin, Galatasaray yönetiminin karşısına üç farklı teklifle çıkacağı belirtildi. Dortmund'un ilk seçeneğinin, sarı kırmızılılara doğrudan 25 milyon avro bonservis bedeli ödemek olduğu aktarıldı.

YUNUS İÇİN TAKAS SEÇENEĞİ

Alman temsilcisinin ikinci formülünün kiralama ve 35 milyon avroluk zorunlu satın alma opsiyonunu kapsadığı belirtildi. Borussa Dortmund'un üçüncü seçeneğinin ise takas artı para formülü olduğu ve 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i takasta kullanarak Galatasaray'a ek bonservis bedeli teklif etmeyi düşündüğü kaydedildi.

Yunus Akgün

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray altyapısından yetişen ve sarı kırmızılı takımın önemli isimleri arasında yer alan Yunus Akgün, bu sezon çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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