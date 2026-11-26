Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, konuk ettiği Phoenix Suns'ı 116-104 yendi. Milli oyuncu Alperen Şengün, Rockets tarihinde en çok "triple-double" yapan oyuncular sıralamasında ikinci sıraya çıktı.

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NBA Kupası'nda Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 116-104'lük skorla devirdi.

Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Suns karşısında 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle sezonun 3'üncü "triple-double"ına imza attı. Takımdaki 15'inci "triple-double"ını yapan milli basketbolcu, Hakeem Olajuwon'u geride bıraktı ve "Rockets tarihinde en çok triple-double yapan oyuncular" sıralamasında ikinci basamağa yükseldi.

Phoenix Suns'ta ise Devin Booker, attığı 25 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Alperen Şengün - Oso Ighodaro

33 BİN SAYIYA ULAŞAN 5'İNCİ OYUNCU DURANT

Rockets'ta Kevin Durant, Suns karşısında attığı 20 sayıyla NBA tarihinde 33 bin sayıya ulaşan 5'inci oyuncu oldu.

Durant, ikinci çeyreğin bitimine 46.3 saniye kala attığı üçlükle LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ve Kobe Bryant'ın da yer aldığı 33 bin sayı barajını aşan isimler arasına girdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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