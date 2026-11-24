Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği maçta sahasında Los Angeles Clippers'ı 116-104 yendi.

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NBA'de Alperen Şengün'ün 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve 2 blokla katkı verdiği Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 12 sayı farkla 116-104 mağlup etti.

Rockets'ta Kevin Durant, 32 sayıyla kendisi adına sezonun en yüksek sayısını kaydederek maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Üst üste 4'üncü maçını kaybeden Clippers'ta Darius Garland'ın 26 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Kevin Durant

76ERS'IN 5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Portland Trail Blazers, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 128-111 mağlup ederek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi.

Blazers'ta Deni Avdija, 31 sayı kaydederek galibiyete katkı verdi. Portland adına Donovan Clingan 15 sayı ve 18 ribaunt kaydederken Damian Lillard ve Jrue Holiday ise 18'er sayı attı.

LeBron James'in 23, Tyrese Maxey'nin 22 sayı attığı 76ers'ta sakatlığını atlatan milli oyuncu Adem Bona, parkelere geri dönerken 5 dakika 23 saniye süre alarak 4 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalma ve 1 blok kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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