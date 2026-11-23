Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, deplasmanda Chicago Bulls'u uzatmada 151-145 devirdi ve üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.

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NBA'de United Center'da Chicago Bulls'a konuk olan Denver Nuggets, Jamal Murray ve Nikola Jokic ikilisinin etkili performansıyla 151-145 kazanarak, sezonun 10'uncu galibiyetini aldı.

Nikola Jokic'in 37 sayı, 18 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Jamal Murray ise 45 sayı, 5 ribaunt, 7 asist üretti.

Bulls'ta Josh Giddey'nin 23 sayı, 14 ribaunt, 22 asistlik "triple-double" performansı ile Buddy Hield'ın 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asistlik katkısı, sezonun 12'nci yenilgisini önleyemedi.

Jamal Murray

KNICKS'TEN ART ARDA 5'İNCİ GALİBİYET

New York Knicks, Madison Square Garden'da ağırladığı Indiana Pacers'ı 113-106 mağlup etti.

Peş peşe 5 olmak üzere 11'inci galibiyetini alan Knicks'te Karl-Anthony Towns 30 sayı, 13 ribaunt ve Jalen Brunson 22 sayı, 7 asistle oynadı.

Pacers'ta ise Pascal Siakam'ın 25 ve Andrew Nembhard'ın 16 sayısı, arka arkaya 4, sezonun 12'nci mağlubiyetini engelleyemedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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