Alperen Şengün'ün "triple-double"ı Houston Rockets'a yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, evinde Houston Rockets'ı 133-124 mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 36 dakika kaldığı parkede 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle "triple-double" yaptı.
NBA'de heyecan 9 karşılaşmayla devam etti. Denver Nuggets, Ball Arena'da karşılaştığı Houston Rockets'ı 133-124'lük skorla mağlup etti ve 9'uncu galibiyetini elde etti.
Denver'da Nikola Jokic, 26 sayı ve 11 ribaund ile "double-double" yaparken; Christian Braun ve Cameron Johnson da 19'ar sayıyla eşlik etti.
Bu sezon 5'inci yenilgisini alan Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün; 28 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Fred VanVleet 25 sayı ve Amen Thompson da 22 sayı kaydetti.
LAKERS EVİNDE KAZANDI
Los Angeles Lakers, konuk ettiği Sacramento Kings'i 106-104'lük skorla geçerek 14'üncü galibiyetini elde etti.
Lakers'ta Luka Doncic 25 sayı, Walker Kessler 15 sayı ve Matisse Thybulle de 14 sayıyla oynadı. Bu sezon üst üste 8, toplamda 14'üncü defa kaybeden Sacramento'da ise De Andre Hunter'ın 30 sayılık performansı yetmedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:
Atlanta Hawks: 111 - Charlotte Hornets: 97
Detroit Pistons: 102 - Toronto Raptors: 105
Cleveland Cavaliers: 128 - Indiana Pacers: 119
Brooklyn Nets: 111 - Orlando Magic: 113
Chicago Bulls: 94 - Washington Wizards: 98
Oklahoma City Thunder: 126 - New Orleans Pelicans: 120
Utah Jazz: 101 - Phoenix Suns: 111
Denver Nuggets: 133 - Houston Rockets: 124
Los Angeles Lakers: 106 - Sacramento Kings: 104