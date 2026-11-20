Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) San Antonio Spurs, Fransız yıldız Victor Wembanyama’nın 32 sayı katkı verdiği maçta LA Clippers’ı sahasında 124-112 yendi.

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NBA'de San Antonio Spurs, konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 124-112 mağlup ederek, son 14 maçındaki 13'üncü galibiyetini aldı.

Bu sezon 7'nci defa 30 sayı barajını aşan Victor Wembanyama, 32 sayının yanı sıra 11 ribaunt, 3 asistle oynadı. Stephon Castle 21 sayı, 12 asistle "double-double" yaptı, Julian Champagnie ise 20 sayı kaydetti.

Clippers’ta Brook Lopez ve Darius Garland 23'er sayı, Max Strus ise 18 sayı üretti.

Victor Wembanyama

KNICKS DEPLASMANDA KAZANDI

New York Knicks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 102-99 mağlup ederek, üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.

Karl-Anthony Towns, 9 sezon forma giydiği eski takımı Timberwolves’a karşı mücadeleyi 22 sayı, 12 ribaunt, 4 asist, 3 blokla tamamladı. Jalen Brunson 21 sayı, 7 asist, OG Anunoby 15 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Timberwolves’ta Jonathan Kuminga 23, Jaden McDaniels 17 sayı üretti. LaMelo Ball'un 15 sayı, 8 ribaunt, 8 asistle oynadığı mücadelede, skoru eşitleyecek son saniyelerdeki üçlüğü potaya girmedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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