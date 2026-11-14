NBA Kupası'nda Alperen Şengün'ün gecesi: 40 sayı attı, tarih yazdı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 43 sayıyla oynadığı maçta Utah Jazz'ı 125-118 yendi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

NBA Kupası'nda Houston Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Utah Jazz'ı 125-118 mağlup etti.

Rockets'ta 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asistle "double-double" yapan Alperen Şengün, kulüp tarihinde Yao Ming ve James Harden'dan sonra 40 sayı 10 ribaunt ve 5 asist barajını aşan 3'üncü oyuncu oldu.

Kevin Durant 22 sayı, Tari Eason 14 sayı ve 11 ribaunt, Amen Thompson da 12 sayı ve 10 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Jazz'da ise Darryn Peterson 28, Keyonte George 27 ve Ace Bailey 21 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Alperen Şengün

ALEXANDER'IN 40 SAYISI YENİLGİYİ ÖNLEYEMEDİ

NBA Kupası'nda Los Angeles Clippers, konuk ettiği Oklahoma City Thunder'ı 113-112 yendi.

Clippers'ta Brook Lopez 26, Darius Garland 24, Derrick Jones ve Keaton Wagler de 14'er sayıyla mücadele etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 40, Jared McCain'in 23 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala