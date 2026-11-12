Houston Rockets'tan 9'uncu galibiyet: Alperen Şengün böyle istedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti. Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün; 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla oynadı.

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NBA'de normal sezon heyecanı 10 maçla devam etti. Houston Rockets, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 115-108'lik skorla mağlup etti ve 9'uncu galibiyetini aldı.

Houston'da milli basketbolcu Alperen Şengün, 37 dakika kaldığı parkede 19 sayı, 13 ribaund, 9 asist, 1 blok ve 1 top çalmayla mücadele ederken; Kevin Durant 20 sayı, Amen Thompson da 19 sayı kaydetti.

Bu sezon 4'üncü yenilgisini alan Golden State'de Yaxel Okari Lendeborg 25 sayı, Brandin Podziemski de 22 sayıyla katkı verdi. Stephen Curry ise sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi.

Alperen Şengün - Kevin Durant

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 7'NCİ GALİBİYET

Los Angeles Lakers, Fiserv Forum'da karşı karşıya geldiği Milwaukee Bucks'ı 123-112'lik skorla yendi.

Ligde üst üste 7, toplamda 11'nci galibiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 32 sayı, Sandro Mamukelashvili 23 sayı ve Austin Reaves 18 sayıyla oynadı.

Bu sezon 11'nci kez kaybeden Milwaukee'de Tyler Herro 27 sayı, Jaime Jaquez Jr. da 25 sayıyla maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Toronto Raptors: 93 - Boston Celtics: 98

Indiana Pacers: 114 - Washington Wizards: 101

New York Knicks: 107 - Cleveland Cavaliers: 115

New Orleans Pelicans: 111 - Brooklyn Nets: 145

Memphis Grizzlies: 118 - Denver Nuggets: 123

Chicago Bulls: 119 - San Antonio Spurs: 124

Milwaukee Bucks: 112 - Los Angeles Lakers: 123

Utah Jazz: 108 - Orlando Magic: 123

Houston Rockets: 115 - Golden State Warriors: 108

Portland Trail Blazers: 118 - Oklahoma City Thunder: 108

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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