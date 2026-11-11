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Boston Celtics'te Paul George şov: Seri 4 maça çıktı

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Boston Celtics'te Paul George şov: Seri 4 maça çıktı
Başlık ResmiBoston Celtics'te Paul George şov: Seri 4 maça çıktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 123-101'lik skorla devirdi ve üst üste 4'üncü galibiyetini elde etti. ABD'li oyuncu Paul George, 36 sayıyla galibiyette başrolü üstlendi.

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NBA'de heyecan 6 maçla devam etti. Doğu Konferansı'nda üst sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde Boston Celtics, Xfinity Mobile Arena'da Philadelphia 76ers'ı 123-101 mağlup etti.

Ligde üst üste 4, toplamda 9'uncu galibiyetini kazanan Boston'da Paul George 36 sayı, Jayson Tatum 21 sayı ve Payton Pritchard da 18 sayı kaydetti.

Jayson Tatum
Başlık ResmiJayson Tatum

Bu sezon 3'üncü yenilgisini alan Philadelphia'da ise Tyrese Maxey 24 sayı, Joel Embiid 16 sayı ve LeBron James 11 sayı atarken, milli basketbolcu Adem Bona sakatlığından dolayı forma giymedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

New York Knicks: 117 - Milwaukee Bucks: 85
Philadelphia 76ers: 101 - Boston Celtics: 123
Phoenix Suns: 133 - Los Angeles Clippers: 110
Utah Jazz: 109 - Miami Heat: 115
Sacramento Kings: 100 - Orlando Magic: 107
Portland Trail Blazers: 123 - Oklahoma City Thunder:103

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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