Austin Reaves yıldızlaştı: Los Angeles Lakers, 5'te 5 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 121-116 mağlup etti.

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NBA'de Little Caesars Arena'da Detroit Pistons'a konuk olan Los Angeles Lakers, sahadan 121-116'lık skorla galip ayrıldı.

Lakers, Austin Reaves'in 43 sayı, 5 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştığı maçı kazanarak, üst üste 5 olmak üzere 9'uncu galibiyetini aldı.

Luka Doncic'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği Lakers'ta Ziaire Williams ve Collin Sexton 17'şer sayı attı. Sezonun 3'üncü mağlubiyetini yaşayan Pistons'ta Daniss Jenkins 31 ve Kevin Huerter 24 sayı kaydetti.

Austin Reaves

76ERS DEPLASMANDA BULLS'U DEVİRDİ

Doğu Konferansı lideri Philadelphia 76ers, United Center'da konuk olduğu Chicago Bulls'u 127-121'lik skorla geçti.

Bu sezon 9'uncu maçını kazanan 76ers'ta Jaylen Brown 29, Tyrese Maxey 27 ve LeBron James 22 sayıyla oynadı. Milli basketbolcu Adem Bona ise sakatlığı sebebiyle mücadelede süre almadı. Art arda 7, sezonun 8'inci mağlubiyetini yaşayan Bulls'ta ise Matas Buzelis 19 ve Josh Giddey 19'ar sayı üretti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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