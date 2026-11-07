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NBA'de MVP yarışı: İlk 10'a giren Alperen Şengün'e övgü yağmuru

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NBA'de MVP yarışı: İlk 10'a giren Alperen Şengün'e övgü yağmuru
Başlık ResmiNBA'de MVP yarışı: İlk 10'a giren Alperen Şengün'e övgü yağmuru

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sezonun ilk MVP (En Değerli Oyuncu) sıralaması açıklandı. Houston Rockets forması giyen milli yıldız Alperen Şengün de adaylar arasında yer aldı.

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NBA Batı Konferansı'nda 9 maçta 7 galibiyet ve 2 yenilgiyle 3'üncü sırada yer alan Houston Rockets'ta Alperen Şengün fırtınası esiyor. Milli basketbolcu, bu sezon 22.4 sayı, 9.1 ribaunt ve 8.1 asist ortalaması tutturdu.

En değerli oyuncuya verilen MVP ödülü için bu sezonun ilk listesi açıklanırken; Alperen Şengün, ilk 10'da yer aldı. NBA'in internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda 24 yaşındaki oyuncu, 6'ncı sırada kendine yer buldu.

Alperen Şengün
Başlık ResmiAlperen Şengün

"SAĞLAM İSTATİSTİKLERE SAHİP"

Performansından övgüyle bahsedilen Alperen Şengün hakkında ,"Rockets'ta sayı, ribaunt ve asistlerde lider konumda olan Alperen Şengün neredeyse triple-double ortalaması yakaladı. Bu durum, özellikle pas dağıtımı konusunda Alperen'in gelişimini yansıtıyor. Alperen Şengün takımının kazanmasına katkıda bulunuyor ve bireysel olarak da sağlam istatistiklere sahip olduğu için bulunduğu yeri hak ediyor" ifadeleri kullanıldı.

NBA tarafından açıklanan MVP sıralamasında ilk 10 şöyle:

Luka Doncic - Los Angeles Lakers
Victor Wembanyama- San Antonio Spurs
Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder
Tyrese Maxey - Philadelphia 76ers
Jayson Tatum - Boston Celtics
Alperen Şengün - Houston Rockets
Stephen Curry - Golden State Warriors
Giannis Antetokounmpo - Miami Heat
Cooper Flagg - Dallas Mavericks
Nikola Jokic - Denver Nuggets

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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