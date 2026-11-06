Stephen Curry böyle istedi: Golden State Warriors'tan üst üste 6'ncı galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, evinde Miami Heat'i 120-100'lük skorla mağlup ederek, üst üste 6'ncı galibiyetini elde etti. ABD'li yıldız Stephen Curry, 29 sayıyla galibiyette başrolü üstlendi.

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NBA'de normal sezon heyecanı 2 maçla devam etti. Phoenix Suns, Mortgage Matchup Center'da karşılaştığı Orlando Magic'i 117-104 mağlup etti ve 2'nci galibiyetini aldı.

Phoenix'te Devin Booker 30 sayı, Dillon Brooks 24 sayı ve Miles Bridges 18 sayıyla oynadı. Ligdeki 6'ncı yenilgisini alan Orlando'da ise Wendell Carter Jr. 27 sayı, Tristan Da Silva 18 sayı, Franz Wagner ile Desmond Bane de 15'şer sayı kaydetti.

Dillon Brooks

WARRIORS SERİYE BAĞLADI

Golden State Warriors, Chase Center'da mücadele ettiği Miami Heat'i 120-100'luk skorla yendi.

Ligde üst üste 6'ncı galibiyetini kazanan Warriors'ta Stephen Curry 29 sayıyla ön plana çıkarken; Yaxel Okari Lendeborg da 17 sayıyla eşlik etti.

Stephen Curry

Bu sezon 6'ncı defa kaybeden Miami'de Davion Mitchell 22 sayı kaydederken; Giannis Antetokounmpo da 20 sayı, 14 ribaund ile "double-double" yaptı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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